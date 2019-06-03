Футбол

Конфликт в «Пари Сен-Жермен»: команда расколота Неймаром и МбаппеВести.Ru 05:28

В составе действующего чемпиона Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" назревает конфликт. Команда разделена на два враждующих лагеря, которые негласно возглавляют главные звезды "ПСЖ" – бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе.
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СМИ: В «ПСЖ» образовались два враждующих лагеря из-за конфликта Неймара и Мбаппе

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Конфликт в «Пари Сен-Жермен»: команда расколота Неймаром и Мбаппе

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