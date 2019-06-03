Конфликт в «Пари Сен-Жермен»: команда расколота Неймаром и МбаппеВести.Ru 05:28

В составе действующего чемпиона Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" назревает конфликт. Команда разделена на два враждующих лагеря, которые негласно возглавляют главные звезды "ПСЖ" – бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе.

Конфликт в «Пари Сен-Жермен»: команда расколота Неймаром и Мбаппе

Спорт день за днем

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Армия и оружие В Кремле ответили на призыв Трампа остановить бомбардировку Идлиба Ранее президент США Дональд Трамп в своем Twitter призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб, назвав происходящее там «бойней».

Происшествия ГП: У экс-главы Клинского района обнаружено имущество на 9 млрд рублей Вся сумма взыскания складывается из кадастровой стоимости земельных участках в Клинском районе в размере не менее 4,3 миллиарда рублей, а также 4,7 миллиарда рублей - как эквивалент уже отчужденного экс-главой района и его близкими имущества.

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе Роструд напомнил о короткой рабочей неделе, которая ждет россиян в связи с празднованием Дня России. Выходной придется на среду, 12 июня.

Здоровье Антибиотик нашли в произведенном в Ростовской области меде Запрещенный лекарственный препарат нашли в меде, который производят в Ростовской области.

Происшествия Секретная служба США открыла огонь по неизвестному возле Белого дома Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по неизвестному мужчине, который попытался проникнуть на закрытую территорию рядом с Белым домом.

Экономика «Газпром» стал самой дорогой компанией в России «Газпром» стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, согласно данным Мосбиржи.

Общество Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Политика Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с Россией Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.

Экономика Россияне заметили снижение зарплат Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Происшествия Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.

Спорт России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио России оказалась перед угрозой отстранения от участия в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио.

Армия и оружие Испытания китайской ядерной ракеты нового поколения попали на видео Китай провел успешные испытания баллистической ракеты нового поколения. Она будет запускаться с подводных лодок.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Авто Hyundai представила в России лимитированную версию Hyundai Solaris Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.