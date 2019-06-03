Футбол
Конфликт в «Пари Сен-Жермен»: команда расколота Неймаром и МбаппеВести.Ru 05:28
В составе действующего чемпиона Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" назревает конфликт. Команда разделена на два враждующих лагеря, которые негласно возглавляют главные звезды "ПСЖ" – бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
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IAAF запретили допускать спортсменок с повышенным тестостероном
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Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
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Для полицейских Словакии купили LADA Vesta SW Cross
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Происшествия
Умер раненный пьяными украинскими полицейскими мальчик
В киевской больнице скончался мальчик, которого ранили пьяные полицейские. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
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Колыванов покинул должность главного тренера «Торпедо»
Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил об уходе главного тренера команды Игоря Колыванова.
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Именем Ксении Бородиной воспользовались мошенники
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Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
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Арсенал оружия в Симферополе: что нашли оперативники ФСБ в гараже
В частном домовладении в Симферополе сотрудники УФСБ России по Республике Крым и Севастополю обнаружили арсенал оружия: более 1,5 тыс патронов различного калибра, револьвер Наган, составные части пистолета-пулемета Шпагина, гранаты и запалы к ним, противопехотные мины.
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Киев готовится к захвату Крыма в Брюсселе
Речь идет о планах по захвату российского полуострова.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика
Госдеп призвал Пекин обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь
Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти КНР обнародовать данные о числе погибших в ходе подавления акции протеста на площади Тяньаньмэнь в Пекине 4 июня 1989 года.
Обновлено в 13:55
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
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Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
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Общество
На затопленных после ливня улицах Краснодара работает спецтехника
После дождя улицы Краснодара по традиции превратились в реки, из-за чего движение автомобилей было крайне затруднено.
Обновлено в 13:27
Авто
Седан Hyundai Solaris получил в России спецверсию
Дилеры Hyundai в России начали продажи лимитированной версии седана Hyundai Solaris — Super Series.
Обновлено в 05:23
Политика
Российская делегация может принять участие в июньской сессии ПАСЕ
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий не исключает проведения встречи парламентариев РФ с руководством ПАСЕ в начале июня.
Обновлено 01 июня в 05:01
Политика
Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами
Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
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Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
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СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
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Россию пригласили на торжества в Нормандии
Российскую делегацию пригласили на торжественные мероприятия по случаю 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии, сообщило посольство РФ во Франции.
Обновлено в 13:33
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Матвиенко назвала Крым одним из духовных центров России
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