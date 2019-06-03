Футбол
Конфликт в «Пари Сен-Жермен»: команда расколота Неймаром и МбаппеВести.Ru 05:28
В составе действующего чемпиона Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" назревает конфликт. Команда разделена на два враждующих лагеря, которые негласно возглавляют главные звезды "ПСЖ" – бразилец Неймар и француз Килиан Мбаппе.
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Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Samsung интегрирует в смартфоны графику AMD
Партнёрство заключается в следующем: Samsung лицензирует решения для обработки графики на основе технологий AMD Radeon и будет использовать их в своих системах-на-чипе, предназначенных для мобильных устройств, включая смартфоны.
Обновлено в 11:22
Транспорт
Станцию метро «Проспект Мира» в Москве закроют на вход утром 4 июня
Станция "Проспект Мира" Кольцевой линии метро Москвы будет закрыта для входа пассажиров 4 июня с 5:30 в течение нескольких часов из-за празднования Ураза-байрама.
Обновлено в 12:38
Политика
Зеленский отреагировал на снос памятника Жукову в Харькове
Обновлено в 10:43
Футбол
«Барселона» представила новую домашнюю форму на следующий сезон
Если в прошлом году на форме было десять полос, представляющих десять районов города, то дизайн футболки на следующий сезон вдохновлен планировкой наиболее населенного района Барселоны – Эшампле.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Наука
Кофе объявлен безопасным для сердца напитком
Обновлено в 11:12
Футбол
Игорь Колыванов покинул пост главного тренера «Торпедо»
Московское «Торпедо» объявило об уходе Игоря Колыванова с поста главного тренера клуба.
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Азовском море ищут выпавшего за борт матроса буксира
В Азовское море вылетел вертолет МЧС России с десантной группой "Крым-СПАС" для поиска члена экипажа буксира, который выпал за борт.
Обновлено в 13:11
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено в 12:22
Происшествия
СК возбудил дело о хищениях на предприятии «Тольяттиазот»
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" на общую сумму более 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 13:34
Политика
Вексельберг назвал «тотальным жизненным кризисом» санкции США против него
Российский бизнесмен Виктор Вексельберг рассказал в интервью Financial Times о том, как американские санкции отразились на его жизни.
Обновлено в 10:05
Футбол
«Атлетико Минейро» ждет от «Зенита» 25 млн евро за Лоди
Бразилький клуб «Атлетико Минейро» отказался продавать петербургскому «Зениту» защитника Ренана Лоди. Об этом сообщает Gazeta Do Povo.
Обновлено в 13:14
Общество
В России выросло число острых отравлений алкоголем
"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.
Обновлено в 10:24
Энергетика
Россия согласовала с Польшей компенсации по «Дружбе»
Участники переговоров о компенсациях за кризис с поставками нефти по трубопроводу «Дружба» достигли компромисса, следует из их заявлений.
Обновлено в 13:11
Общество
В России началась третья волна перехода на цифровое ТВ
В России 3 июня стартовала третья волна перехода на цифровое вещание.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
«Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте
Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.
Обновлено в 10:09
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 13:15
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Авто
Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.
Обновлено в 09:06
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Космос
Ученые нашли галактику, на 85% состоящую из темной материи
Обновлено в 12:54
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Происшествия
Рамазана Абдулатипова вызвали в суд по делу о коррупции в Дагестане
Абдулатипов как бывший глава Дагестана будет допрошен по уголовному делу в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26