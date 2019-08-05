Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.

с чего всё началось

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту». По его словам, конфликт на юго-востоке Украины — ключевая проблема в стране.

Технологии Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.

Спорт Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020 Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.

Армия и оружие Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).

Общество Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.

Футбол «Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".

Политика Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.

Авто Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки Подсчитав расходы на заправку, эксперты «За рулем» проверили, как скоро окупится битопливная LADA после покупки.

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Интернет Facebook переименует Instagram и WhatsApp Компания Facebook внесет изменения в названия приложений Instagram и WhatsApp. Рядом с ними появится уточнение «от Facebook».

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