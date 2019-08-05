Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть ДонбассLenta.ru 20:57
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту». По его словам, конфликт на юго-востоке Украины — ключевая проблема в стране.
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с чего всё началось
Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.Коммерсантъ14:21
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Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Технологии
Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова
В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено в 20:04
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Обновлено в 19:57
Спорт
Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020
Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Общество
Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
Обновлено в 20:18
Футбол
«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов
Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено в 17:00
Политика
Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России
Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Обновлено в 14:13
Авто
Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки
Подсчитав расходы на заправку, эксперты «За рулем» проверили, как скоро окупится битопливная LADA после покупки.
Обновлено в 04:54
Общество
В Москве зафиксированы рекордные холода для августа
Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Обновлено в 11:13
Интернет
Facebook переименует Instagram и WhatsApp
Компания Facebook внесет изменения в названия приложений Instagram и WhatsApp. Рядом с ними появится уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 08:53
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине
Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из предполагаемых организаторов нападения арестован, другой фигурант находится в розыске.
Обновлено в 19:01
Общество
В Гидрометцентре рассказали о возвращении тепла
В Москве неделя начнется опять с прохладной погоды: В понедельник максимум плюс 13-15 и небольшой дождь. Во вторник до плюс 18 градусов.
Обновлено в 22:00
Здоровье
Нарколог усомнился в рейтинге по алкоголизму в регионах
Рейтинг регионов России по числу пациентов с алкоголизмом не отражает реального положения, поскольку в нём не учтены национальные и территориальные особенности.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик
В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране
Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
Обновлено в 16:09
Транспорт
Демонстрации в Гонконге парализовали работу аэропорта
Десятки рейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за акции протеста оппозиции, передаёт 5 августа RTHK.
Обновлено в 23:24
Спорт
Сборная России побила рекорд 2017 года на конкурсе «Танковый биатлон»
Российским военным удалось побить рекорд позапрошлого года во время участия в международном конкурсе «Танковый биатлон-2019».
Обновлено в 06:53
Экономика
В России может появиться еще один способ получения зарплаты
Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Общество
В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено в 19:10
Общество
Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю
Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц
Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 22:13
Наука
Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском
Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено в 22:24