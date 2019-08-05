Политика

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть ДонбассLenta.ru 20:57

Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту». По его словам, конфликт на юго-востоке Украины — ключевая проблема в стране.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее

Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.
Коммерсантъ14:21

Подробнее о событии

Верховная рада обсудит особый статус для Донбасса

РЕН ТВ22:07

В «Слуге народа» заявили о невозможности вернуть Донбасс законами

Известия20:30

Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

РИА Новости20:37

Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

Газета.Ru20:04

Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами

РБК19:58

Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс

Lenta.ru20:57

Будущий спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал «Ъ» о планах на ближайшее будущее

Коммерсантъ14:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:38, Ашберн
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Происшествия

В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека

В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Технологии

Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова

В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено в 20:04
Футбол

У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце

Обновлено в 19:57
Спорт

Российские волейболистки завоевали путевку на Олимпиаду-2020

Волейболистки сборной России добились волевой победы над командой Кореи в третьем матче олимпийского отборочного турнира в Калининграде и завоевали путевку на Игры-2020 в Токио.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Общество

Лесные пожары в Сибири продолжатся до осенних дождей

Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, несмотря на согласованные усилия нескольких ведомств и множества добровольцев, вряд ли удастся потушить до конца лета.
Обновлено в 20:18
Космос

Компания NASA обнаружила потенциально пригодную для жизни планету

Обновлено в 16:36
Общество

В Приморье объявлено штормовое предупреждение: идёт мощный тайфун

Обновлено в 22:40
Футбол

«Зенит» может продать Малкома из-за расизма фанатов

Иностранные СМИ сообщали, что фанаты "Зенита" в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром" вывесили баннер с надписью "Спасибо руководству за верность традициям", что иностранные источники связали с расизмом в адрес темнокожего новичка "Зенита".
Обновлено в 17:00
Политика

Германию и США обвинили во вмешательстве в дела России

Министерство иностранных дел России обвинило США и Германию во вмешательстве во внутренние дела страны.
Обновлено в 14:13
Экономика

Была канава — стала река: как предприниматели землю выкупали

Обновлено в 23:00
Авто

Подсчитано, через сколько окупятся метановые LADA после покупки

Подсчитав расходы на заправку, эксперты «За рулем» проверили, как скоро окупится битопливная LADA после покупки.
Обновлено в 04:54
Общество

В Москве зафиксированы рекордные холода для августа

Сегодня днем температура воздуха в Москве не поднимется выше +14 градусов, а утром 5 августа столбики термометров и вовсе опустятся до +5-7 градусов.
Обновлено в 07:24
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Обновлено в 11:13
Интернет

Facebook переименует Instagram и WhatsApp

Компания Facebook внесет изменения в названия приложений Instagram и WhatsApp. Рядом с ними появится уточнение «от Facebook».
Обновлено вчера в 08:53
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о возврате Крыма Украине

Ранее Помпео в ходе разговора в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым "должен вернуться в состав Украины".
Обновлено в 12:15
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах, один из предполагаемых организаторов нападения арестован, другой фигурант находится в розыске.
Обновлено в 19:01
Общество

В Гидрометцентре рассказали о возвращении тепла

В Москве неделя начнется опять с прохладной погоды: В понедельник максимум плюс 13-15 и небольшой дождь. Во вторник до плюс 18 градусов.
Обновлено в 22:00
Здоровье

Нарколог усомнился в рейтинге по алкоголизму в регионах

Рейтинг регионов России по числу пациентов с алкоголизмом не отражает реального положения, поскольку в нём не учтены национальные и территориальные особенности.
Обновлено в 08:38
Здоровье

Загадочная болезнь британского подростка поставила врачей в тупик

В Британии врачи не смогли поставить диагноз подростку, который оказался парализован из-за загадочной болезни.
Обновлено в 22:29
Происшествия

Трамп поручил приспустить флаги США в связи со стрельбой в стране

Президент США Дональд Трамп поручил приспустить американские флаги в связи со стрельбой в ряде штатов страны.
Обновлено в 16:09
Транспорт

Демонстрации в Гонконге парализовали работу аэропорта

Десятки рейсов отменены в международном аэропорту Гонконга из-за акции протеста оппозиции, передаёт 5 августа RTHK.
Обновлено в 23:24
Спорт

Сборная России побила рекорд 2017 года на конкурсе «Танковый биатлон»

Российским военным удалось побить рекорд позапрошлого года во время участия в международном конкурсе «Танковый биатлон-2019».
Обновлено в 06:53
Экономика

В России может появиться еще один способ получения зарплаты

Центробанк обсуждает с банковским сообществом возможность перечисления зарплаты через Систему быстрых платежей на ту банковскую карту, которую выберет работник.
Обновлено в 11:59
Общество

В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.
Обновлено в 19:10
Общество

Выступивший на фестивале шашлыка лидер «Чайфа» пожаловался на травлю

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин рассказал об интернет-травле после выступления на фестивале «Шашлык Live» в парке Горького 3 августа.
Обновлено в 18:10
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч рублей в месяц

Агентство РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провело исследование, которое определило долю россиян с зарплатами выше 75 тыс. рублей в месяц.
Обновлено в 22:13
Наука

Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском

Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.
Обновлено в 22:24
Футбол

Роналду назвал футболиста из прошлого, с которым хотел бы сыграть

Обновлено в 14:09
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное