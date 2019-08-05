Всю прошлую неделю в курортном Трускавце 254 «слуги» с нулевым политическим опытом учились быть депутатами и работать в команде.

с чего всё началось

Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что конфликт в Донбассе нельзя решить законодательным путем. Об этом сообщает "Коммерсантъ". По его словам, мир в Донбассе является для Украины одной из ключевых проблем.

Конфликт в Донбассе не решить законами, заявил лидер партии Зеленского

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Наука Умер академик РАН астрофизик Николай Кардашев Умер глава астрокосмического центра Физического института РАН имени Лебедева (ФИАН) академик Николай Кардашев.

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