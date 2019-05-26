Происшествия
Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видеоREGNUM 07:21
В сети интернет появилась видеозапись драки со стрельбой, которая произошла вечером 25 мая в подмосковном Одинцово. Судя по видеозаписи, конфликт начался между несколькими мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин открыл багажник такси, достал оружие и открыл стрельбу в своих оппонентов.
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Политика
Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России
Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.
Обновлено в 00:36
Политика
МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций
Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).
Обновлено в 07:36
Общество
Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам
В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша.
Обновлено в 06:44
Политика
Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
Обновлено вчера в 23:12
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 11:32
Наука
Физики впервые определили волновую форму электрона
Обновлено в 03:33
Происшествия
Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли
В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.
Обновлено в 06:49
Происшествия
Parisien: близ Канн столкнулись две яхты
Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.
Обновлено в 06:30
Кино
Цыганов сыграет роль водителя «Икаруса» в фильме про Виктора Цоя
Обновлено в 03:43
Политика
Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении
Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Перу произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
Обновлено в 04:55
Общество
Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе
В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.
Обновлено в 05:57
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Здоровье
Исследователи рассказали, чью кровь предпочитают пить комары
Ученые выяснили, кровь каких людей комары предпочитают пить.
Обновлено в 05:09
Шоу-бизнес
Мария Максакова запретила свекрови общаться с маленьким внуком
Как выяснилось, знаменитость не дает Людмиле Вороненковой видеться с ее внуком Иваном – сыном Марии и Дениса.
Обновлено в 06:34
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия
На Эвересте при спуске погибли два альпиниста
Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено 24 мая в 04:19
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь»
Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт
Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас рассмешил подписчиков забавным видео с детьми
Энрике Иглесиас и Анна Курникова не часто делятся фото и видео детей, но каждая новая публикация вызывает бурные эмоции у подписчиков.
Обновлено в 06:14
Политика
В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент
Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.
Обновлено в 02:10
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.
Обновлено 24 мая в 14:58
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева
Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.
Обновлено в 06:00
Экономика
Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям
С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 19:00
Общество
На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова
На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В жилом доме в Германии произошел взрыв
Обновлено в 07:16
Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину понизился до исторического минимума
Рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до исторического минимума с 2006 г. - 31,7%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия
Число жертв утечки газа на грузовом судне в Китае выросло до десяти
Число жертв утечки газа на грузовом судне выросло до десяти человек.
Обновлено в 02:28