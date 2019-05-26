Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видеоREGNUM 07:21

В сети интернет появилась видеозапись драки со стрельбой, которая произошла вечером 25 мая в подмосковном Одинцово. Судя по видеозаписи, конфликт начался между несколькими мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин открыл багажник такси, достал оружие и открыл стрельбу в своих оппонентов.

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видео

Политика Кандидат в президенты Литвы выступил за прагматичный подход к России Кандидат в президенты Литвы Гитанас Науседа выступил против "жесткой риторики" в отношениях с Россией, сообщает Associated Press.

Политика МИД РФ ответил на угрозы Киева о введении «гамгургских» санкций Посол Украины в Германии Мельник заявил, что в случае невыполнения Россией данного решения, Киев будет требовать от Германии ввести против Москвы «гамбургские» санкции (Заседания трибунала проходили в Гамбурге).

Общество Резник хотел ловить депутатов-наркоманов, но попался сам В начале мая в Санкт-Петербурге депутат Резник, возглавляющий комиссию Заксобрания по образованию, культуре и науке, оказался в эпицентре скандала, спровоцированного его возможным употреблением запрещенных марихуаны и гашиша.

Политика Зеленский пообещал сделать из Украины «базу для покорения мира» Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».

Происшествия Арестован экс-менеджер пионера комиксов Стэна Ли В США арестовали экс-менеджера автора комиксов Стэна Ли Кейю Моргана за злоупотребления в отношении пожилых людей.

Происшествия Parisien: близ Канн столкнулись две яхты Столкновение двух яхт поблизости от Канн (юг Франции) привело к гибели одного человека.

Политика Иран предлагает странам Персидского залива договор о ненападении Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран собирается предложить странами Персидского залива договор о взаимном ненападении на фоне ситуации в Ближневосточном регионе, передает РИА "Новости".

Происшествия В Перу произошло сильное землетрясение Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.

Общество Жара до 32 градусов придет в Москву на следующей неделе В середине предстоящей рабочей недели в Москве ожидается аномальная жара до 32 градусов и без осадков.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Мария Максакова запретила свекрови общаться с маленьким внуком Как выяснилось, знаменитость не дает Людмиле Вороненковой видеться с ее внуком Иваном – сыном Марии и Дениса.

Космос Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.

Происшествия На Эвересте при спуске погибли два альпиниста Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская об отце: «Он угробил мою жизнь» Актриса выражает своё мнение и считает, что отец «угробил жизнь её семьи и лично её».

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украине следует объявить дефолт по внешнему долгу, считает украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

Шоу-бизнес Энрике Иглесиас рассмешил подписчиков забавным видео с детьми Энрике Иглесиас и Анна Курникова не часто делятся фото и видео детей, но каждая новая публикация вызывает бурные эмоции у подписчиков.

Политика В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Шоу-бизнес СМИ сообщили о рождении дочери Сергея Лазарева Неожиданная новость облетела сегодня СМИ — у Сергея Лазарева тайно родилась дочь.

Экономика Минтруд уточнил порядок доплаты к пенсиям С 26 мая вступает в силу приказ Минтруда, которым корректируются правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.

Общество На Невском проспекте повесили плакат с антирекламой Александра Беглова На остановке на Невском проспекте 25 мая повесили плакат с антирекламой врио губернатора Александра Беглова.