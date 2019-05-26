Происшествия
Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видеоREGNUM 07:21
В сети интернет появилась видеозапись драки со стрельбой, которая произошла вечером 25 мая в подмосковном Одинцово. Судя по видеозаписи, конфликт начался между несколькими мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин открыл багажник такси, достал оружие и открыл стрельбу в своих оппонентов.
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с чего всё началось
Таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове. Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте принимали участие сразу несколько человек.РЕН ТВ01:21
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