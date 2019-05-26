Происшествия

Конфликт со стрельбой в подмосковном Одинцово попал на видеоREGNUM 07:21

В сети интернет появилась видеозапись драки со стрельбой, которая произошла вечером 25 мая в подмосковном Одинцово. Судя по видеозаписи, конфликт начался между несколькими мужчинами. В ходе конфликта один из мужчин открыл багажник такси, достал оружие и открыл стрельбу в своих оппонентов.
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с чего всё началось

Видео: таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в Подмосковье

Таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове. Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте принимали участие сразу несколько человек.
РЕН ТВ01:21

Подробнее о событии

Полицейские проверяют информацию о стрельбе в Одинцове

Подмосковье Сегодня08:15

Перепалка у магазина «Красное и Белое» в Одинцове закончилась стрельбой

Телеканал 360°01:02

Полиция проверяет информацию о стрельбе в Одинцове

РИАМО02:54

Массовая драка со стрельбой в Одинцово попала на видео

РИА Новости02:42

Таксист устроил стрельбу в ходе драки в Одинцове

ТАСС01:50

В Подмосковье таксист во время драки устроил стрельбу

Вести Подмосковья02:58

Видео: таксист открыл огонь из пулемета во дворе жилого дома в Подмосковье

РЕН ТВ01:21
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Экс-менеджер автора комиксов Стэна Ли Кийя Морган был арестован накануне по обвинению в жестоком обращении со своим нанимателем, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.
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Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков не видел никогда»

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Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

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Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что сделает все от него зависящее, чтобы способные украинцы могли реализовывать свои инициативы на родине и чтобы Украина стала для них «базой для дальнейшего покорения мира».
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