Политика
Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» УкраиныИзвестия вчера в 23:43
Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко рассказал о конфликте с бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
Обновлено вчера в 13:21
Авто
Уникальный Rolls-Royce Phantom продадут на аукционе RM Sotheby`s
Торги состоятся уже на этой неделе. Главным событием аукциона RM Sotheby’s станет седан Rolls-Royce Phantom, выпущенный к 115-летию бренда.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия
Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя без укладки и макияжа
Ставшая недавно мамой Саша Савельева постепенно возвращается к работе. Накануне она побывала в студии звукозаписи Игоря Матвиенко.
Обновлено вчера в 06:50
Происшествия
Кокорина и Мамаева отправили в колонию
Ранее суд признал их виновными в побоях и хулиганстве.
Обновлено 08 мая в 09:59
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено вчера в 14:58
Футбол
Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:15
Политика
Китай примет ответные меры на американские пошлины
Пекин вынужден принять ответные меры на решение США поднять пошлины на китайские товары, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР.
Обновлено в 00:15
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности
Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о способах защиты от перегрева в жаркие дни
Роспотребнадзор выпустил памятку с рекомендациями, как избежать перегрева в жаркую погоду, текст опубликован в пятницу на сайте ведомства.
Обновлено в 00:43
Происшествия
«Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ 100 за день
Пять рейсов, выполняемых самолётами Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», были отменены.
Обновлено 08 мая в 11:02
Футбол
«Челси» по пенальти одолел «Айнтрахт» и вышел в финал ЛЕ
Календарь и таблица Лиги Европы Первый матч завершился со счетом 1:1 и после того, как счет ответной встречи до финального свистка не изменился, она перешла в экстра-таймы, а затем и в серию пенальти, где победу одержал «Челси».
Обновлено вчера в 17:49
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено вчера в 08:40
Общество
В Москве во время грозы пострадали 12 человек
"Пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы", — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 17:37
Экономика
Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты
Рассказываем о мегаполисах из рейтинга Forbes, в которых сконцентрировано наибольшее число богатейших людей планеты.
Обновлено 08 мая в 15:17
Происшествия
Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП
Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Игорь Николаев рассказал, как чуть не погиб вместе с Аллой Пугачевой
Российский музыкант Игорь Николаев рассказал об удивительном случае из своей жизни.
Обновлено в 02:04
Общество
До 25 градусов тепла и дожди ожидаются 10 мая в Москве
Облачная погода с кратковременными дождями и местами грозами ожидается 10 мая днем и ночью в Москве и области, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:13
Культура
Александр Буйнов признался, что Волгоград на особом месте в его жизни
Буйнов признался, что город-герой занимает в его жизни особое место – под Сталинградом воевал его отец.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Австрия назвала «Северный поток-2» главным источником газа
На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
Обновлено в 01:29
Гаджеты
В новом Android появятся гендерно-нейтральные смайлики
Гендерно-нейтральные смайлики появятся на всех устройствах с Android 10 Q уже в конце этого года.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
Власти ФРГ встревожены криминальной деятельностью выходцев из Чечни
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) провело анализ криминальной деятельности группировок выходцев из Чечни на территории страны, результаты которого «вызывают тревогу», сообщает Spiegel.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности
37-летняя Наталья Водянова спровоцировала слухи о шестой беременности Наталья Водянова с сыновьями Лукасом и Виктором и дочерью Невой Сама Наталья и ее гражданский муж пока воздерживаются от комментариев.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений
По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
В Австралии выпустили 400 млн банкнот с орфографической ошибкой
Резервный банк Австралии (RBA) напечатал около 400 млн купюр номиналом 50 австралийских долларов с ошибкой, сообщает портал News.com.
Обновлено вчера в 21:58