Происшествия

В ОНК прокомментировали инцидент в колонии в Саратовской областиИзвестия 05:54

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Саратовской области Владимир Незнамов рассказал об инциденте, который в ночь на 1 февраля произошел в исправительной колонии № 7 в Красноармейском районе.
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В ОНК прокомментировали инцидент в колонии в Саратовской области

Известия05:54

Саратовские зэки устроили бунт против «авторитетов»

News.ru04:41

Конфликт между особо опасными преступниками произошел в российской колонии

Lenta.ru01:55

В саратовской колонии для особо опасных рецидивистов произошел конфликт

РБК01:59

В колонии Саратовской области, где сидят особо опасные преступники, произошёл конфликт между заключёнными

Эхо Москвы02:02

Конфликт между заключенными произошел в колонии под Саратовом

ТАСС00:55

ОНК о ситуации в колонии: «Это не массовые беспорядки и не бунт»

Взгляд-инфо00:36
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Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Авто

Kia Rio X-Line получил увеличенный клиренс и подорожал

Обновлено в 05:38
Происшествия

Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова

Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Опубликовано видео жесткого перехвата самолета НАТО российским Су-27

В Сети опубликовано видео перехвата российским Су-27 истребителя НАТО, который подошел к самолету правительства РФ на слишком близкое расстояние.
Обновлено вчера в 05:43
Транспорт

«Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия

В Москве демонтируют обрушившийся козырёк бизнес-центра «Гидропроект»

Ночью в Москве под тяжестью снега обрушился массивный козырёк у входа в бизнес-центр «Гидропроект» на Волоколамском шоссе.
Обновлено в 04:49
Общество

Google оплатил штраф Роскомнадзора

Компания Google полностью оплатила штраф, наложенный Роскомнадзором, за несоблюдение российского законодательства, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:22
Авто

Mercedes-Benz представил новый V-класс

Вэны Mercedes-Benz V-класс и Marco Polo получили обновленную внешность, интерьер, новые двигатели и передовые технологии помощи водителю.
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия

СКР предъявил окончательное обвинение двум участникам «Нового величия»

Следственный комитет России (СКР) предъявил участнице сообщества «Новое величие» 18-летней Анне Павликовой обвинение в окончательной редакции в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 статьи 282.1 УК РФ), сообщила ТАСС ее адвокат Ольга Карлова.
Обновлено в 01:49
Авто

Новый седан Subaru Legacy получит тачскрин в стиле Tesla

Похожий тачскрин есть и у автомобилей Tesla. Будет ли пересмотрена техническая начинка седана, не сообщается.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Следившую за похищенной картиной Куинджи смотрителя уволили

Ранее в Третьяковке сообщили, что полотно вернулось на выставку. Картина выставлена под стеклом и сигнализацией.
Обновлено в 03:47
Экономика

«Яндекс.Еда» сделала доставку платной

По словам гендиректора "Яндекс.Еды" Максима Фирсова, платная доставка является необходимым этапом в развитии сервиса.
Обновлено в 02:00
Гаджеты

Puma представила кроссовки с автоматической шнуровкой

Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Задержан возможный похититель предполагаемого убийцы Вороненкова

Обновлено в 05:54
Авто

В России отзывают более 84 000 автомобилей Toyota и Lexus

Обновлено в 05:51
Происшествия

В Челябинске врачом в больнице работал вампир-расчленитель

Обновлено вчера в 15:08
Кино

Умер актер из фильма "Кин-дза-дза!" Игорь Кан

Обновлено в 04:50
Происшествия

Российскую актрису задержали в США за похищение ребенка

Обновлено в 05:28
Интернет

Хакеры выложили в сеть более 2,2 млрд украденных логинов и паролей

Обновлено вчера в 23:53
Финансы

Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам

Сбербанк с 1 февраля повышает ставки по рублевым вкладам, а также запускает новый промовклад, говорится в релизе, распространенном пресс-службой Сбербанка.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Башкирии перевернулся школьный автобус

Обновлено в 02:51
Авто

Названы ТОП-10 автомобилей с самой качественной акустикой

Обновлено в 02:04
Интернет

Apple наказала Facebook за нарушение требований App Store

Компания Apple лишила Facebook корпоративного сертификата разработчика социальной сети.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие

Военные пробили с помощью взрыва протоку в обвале на реке Бурее

Военные инженеры произвели новый подрыв слоя скальных пород на Бурейском водохранилище, в результате которого удалось разрушить перемычку между верхними слоями водоёма и проделанным каналом.
Обновлено в 01:03
Транспорт

В Москве увеличат парк автомобилей каршеринга

В Москве к концу нынешнего года парк автомобилей каршеринга составит около 20 тыс. штук.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Российские спасатели эвакуируют украинца с судна в Керченском проливе

Обновлено в 04:02
Авто

Toyota начала производство новых Corolla для России

На турецком автозаводе Toyota в провинции Сакарья стартовало производство седанов Corolla нового поколения.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

«Ростелеком» опроверг информацию о сбоях в работе портала госуслуг

"Ростелеком" опроверг информацию о возникновении сбоев в работе портала госуслуг. Об этом ТАСС сообщил представитель компании.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Бывшая подруга Овечкина на Mercedes протаранила две машины и скрылась

По словам источника, 31-летняя модель Соколова за рулем Mercedes 6 декабря 2018 года на 25 километре автодороги М-9 «Балтия» врезалась в попутно следовавшую машину, а затем столкнулась с еще одним автомобилем на встречной полосе и скрылась.
Обновлено в 05:44
Наука

В тающем антарктическом леднике обнаружена гигантская полость

Исследователи обнаружили в антарктическом леднике Туэйтса огромную полость, которая была образована в нем в результате таяния.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

В Кизляре сгорели два торговых центра

Торговые центры "Планета люкс" и "Союз" сгорели в дагестанском Кизляре, еще несколько ближайших магазинов повреждены.
Обновлено в 01:50
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