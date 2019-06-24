Конфликт между Ираном и США поддерживает котировки нефтиПРАЙМ 03:56

Мировые цены на нефть на прошедшей неделе значительно выросли по влиянием эскалации конфликта США и Ирана, балансирующих на грани военного столкновения. Кроме того, ФРС США в результате июньского заседания смягчила риторику, что оказало давление на курс доллара и также поддержало цены на нефть.

Конфликт между Ираном и США поддерживает котировки нефти

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