с чего всё началось

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM. Ранее такие средства, как денежные, так и средства от реализации конфискованного имущества, уходили в федеральный бюджет.

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

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