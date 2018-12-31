Экономика
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM. Ранее такие средства, как денежные, так и средства от реализации конфискованного имущества, уходили в федеральный бюджет.
REGNUM31.12.18 в 22:00
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Новый закон о коррупционных средствах усилит социальную составляющую пенсионной реформы
Экономика сегоднявчера в 12:58
Закон о зачислении в ПФР изъятых у коррупционеров денег вступил в силу
Говорит Москва01 января в 04:37
Закон о зачислении изъятых у коррупционеров денег в Пенсионный фонд РФ вступил в силу
Агентство Москва31.12.18 в 21:56
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В первый день Нового года скончался Крис Кельми
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Космос
Китайский аппарат «Чанъэ-4» совершил посадку на обратной стороне Луны
На 2023 год предварительно запланирована доставка грунта с обратной стороны Луны.
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Сборная России разгромила словаков и вышла в полуфинал МЧМ по хоккею
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Политика
Посольство Украины ответило на материал CNN с российским Симферополем
Посольство Украины в США прокомментировало вышедший на сайте телеканала CNN новогодний материал, в котором Симферополь обозначен как часть России.
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Хоккей
Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2019
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Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
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Происшествия
Телеведущий Николай Дроздов оказался в больнице
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Сборная Канады проиграла Финляндии в четвертьфинале МЧМ
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На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ
На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:47
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Семьи погибших при взрыве в Магнитогорске получат по 1 млн рублей
Семьи погибших при обрушении подъезда дома в Магнитогорске получат по 1 млн рублей материальной помощи, сообщает 3 января пресс-служба губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
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Происшествия
Подозреваемый в шпионаже гражданин США был задержан со списком засекреченных сотрудников одного из ведомств
Брат задержанного утверждает, что Уилан прилетел в Москву на свадьбу друга.
Обновлено вчера в 20:17
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов
На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Помпео потребовал вернуть американского шпиона, задержанного в Москве
Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от Российской Федерации немедленно вернуть в Соединённые Штаты американского гражданина Пола Уилана, который был задержан в Москве по обвинению в шпионаже.
Обновлено вчера в 08:22
Гаджеты
Эксперты в США составили список самых опасных смартфонов
Аналитики Федерального агентства США по связи составили список самых опасных в мире смартфонов.
Обновлено в 00:22
Экономика
Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.
Обновлено вчера в 22:03
Экономика
Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае
Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки
При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.
Обновлено вчера в 19:21
Происшествия
В Москве в ДТП с маршруткой пострадали девять человек
На юге Москвы в аварии с маршруткой пострадали девять человек, передает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось до 36
Спасатели достали из-под обломков частичного обрушенного дома в Магнитогорске тела мужчины и двух женщин, общее число жертв трагедии в настоящее время составляет 36 человек.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Обвиняемые в убийстве фигуриста Тена в суде не признали вину
Один из обвиняемых по делу об убийстве казахстанского фигуриста, олимпийского призера Дениса Тена Арман Кудайбергенов в ходе начавшегося в четверг судебного процесса признался в краже зеркал с машины спортсмена, но отрицает вину в убийстве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Тела 22 жертв обрушения части дома в Магнитогорске опознали
Тела 22 человек, погибших при обрушении части дома в Магнитогорске из-за взрыва газа, опознали.
Обновлено вчера в 23:35
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением накануне его 50-летия
Обновлено вчера в 08:06
Происшествия
Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море
В ночь с 1 на 2 января контейнеровоз MSC Zoe потерял около 270 контейнеров, попав в шторм в Ваттовом море (входит в акваторию Северного моря).
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия
В Тульской области автобус попал в ДТП
Автобус Москва - Белгород попал в ДТП на федеральной трассе М4 "Дон" в Тульской области, есть пострадавшие, сообщает тульское региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 21:05
Культура
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Спорт
Устюгов выиграл бронзу масс‑старта на этапе «Тур де Ски»
Обновлено вчера в 11:01
Спорт
Комиссия спортсменов WADA потребовала отстранить РУСАДА
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала принять решение о лишении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР
Президент США Дональд Трамп назвал войну в Афганистане причиной распада СССР.
Обновлено вчера в 15:22
Энергетика
Нефть дешевеет в ходе первых торгов года
В среду, 2 января, нефть слабо дешевеет в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.
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Происшествия
Момент падения рекламного щита на прохожих в Петербурге попал на видео
Три человека получили травмы и были госпитализированы в результате падения рекламного щита в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 18:16