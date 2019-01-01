Экономика
Сегодня, 1 января, вступил в силу закон, вводящий новые нормы по зачислению конфискованных в ходе борьбе с коррупцией средств, сообщает ИА REGNUM. Ранее такие средства, как денежные, так и средства от реализации конфискованного имущества, уходили в федеральный бюджет.
REGNUMвчера в 22:00
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Закон о зачислении изъятых у коррупционеров денег в Пенсионный фонд РФ вступил в силу
Агентство Москвавчера в 21:56
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Происшествия
Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский заявил, что намерен участвовать в выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года.
Обновлено вчера в 17:42
Происшествия
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Происшествия
МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ, только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция.
Обновлено в 02:13
Происшествия
При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек
В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Космос
Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы
Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Хоккей
Российские хоккеисты обыграли Канаду на молодежном чемпионате мира
Обновлено вчера в 23:14
Экономика
В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве
Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Челябинской области объявлен День траура по погибшим в Магнитогорске
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился объявить среду, 2 января, Днем траура по погибшим в Магнитогорске.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер
В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил
Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Водитель врезался в отмечавшую Новый год толпу в Токио
Сотрудники японской полиции задержали в ночь на вторник водителя, врезавшегося на автомобиле в толпу в Токио, сообщают японские СМИ.
Обновлено в 04:56
Хоккей
Россия сыграет со Словакией в четвертьфинале МЧМ-2019
Молодежная сборная России обыграла Канаду в заключительном матче группового турнира МЧМ-2019 - 2:1. Команда Валерия Брагина заняла первое место в группе А, канадцы стали вторыми.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Самолет из Сочи прервал полет из-за дебошира в бизнес-классе
Пассажирский авиалайнер прервал полет из Сочи в Москву и экстренно сел в Воронеже из-за дебошира в бизнес-классе.
Обновлено в 04:32
Политика
Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Великобритании вооруженный ножом мужчина напал на людей в метро
В британском Манчестере неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на людей в метро. Об этом сообщила газета The Sun.
Обновлено вчера в 18:00
Кино
Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы»
Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".
Обновлено вчера в 12:23
Политика
Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении
Обновлено вчера в 19:29
Происшествия
В Туле пьяный подросток ранил полицейского
В Туле возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского, сообщили в региональном управлении СКР. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.
Обновлено в 06:05
Экономика
С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак
На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Политика
Ким Чен Ын сказал, когда готов встретиться с Трампом
В любое время готов провести встречу с американским президентом Дональдом Трампом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает «Ренхап».
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Россиянам разрешили бесплатно собирать валежник
"По статье 11 Лесного кодекса РФ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд собирать и заготавливать дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, а также недревесные лесные ресурсы, к которым теперь отнесен и валежник", - пояснили "РГ" в Рослесхозе.
Обновлено в 04:23
Общество
Более 8 млн человек посетили фестиваль «Путешествие в Рождество»
Свыше 8 млн человек посетили площадки московского фестиваля «Путешествие в Рождество».
Обновлено в 04:56
Политика
В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж
Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку
Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт, которая занимала должность с 2017 года, заявила, что уходит в отставку.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar
Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Экономика
МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
Обновлено вчера в 16:02
Хоккей
Костин об эпизоде с Комтуа: «Может быть, он лучший друг Неймара»
Может быть, лучший друг Неймара, точно не знаю, – сказал Костин в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 03:55
Культура
В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ
Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43