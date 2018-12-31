Экономика

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
Газета.Ru
вчера в 04:17

В России стартовала пенсионная реформа, а с ней и повышение выплат для неработающих пенсионеров. Так, средний размер пенсии для этой категории граждан с 1 января составит 15,4 тыс. рублей в месяц. Страховые пенсии теперь индексируются с января, а не с февраля, и в этом году они повышены на 7,05%.
Газета.Ruвчера в 04:17

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Новый закон о коррупционных средствах усилит социальную составляющую пенсионной реформы

Экономика сегодня12:58

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

Российская газетавчера в 14:47

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Агентство Москва31.12.18 в 21:56

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News.ruвчера в 02:52

Закон о зачислении в ПФР изъятых у коррупционеров денег вступил в силу

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Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

REGNUM31.12.18 в 22:00

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

Газета.Ruвчера в 04:17
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Входящий в госкорпорацию «Ростех» ЦНИИТОЧМАШ впервые показал фотографию нового самоходного артиллерийского орудия «Лотос», которое планируется принять на вооружение ВДВ после 2020 года.
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