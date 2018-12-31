Экономика

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
Газета.Ru
вчера в 04:17

В России стартовала пенсионная реформа, а с ней и повышение выплат для неработающих пенсионеров. Так, средний размер пенсии для этой категории граждан с 1 января составит 15,4 тыс. рублей в месяц. Страховые пенсии теперь индексируются с января, а не с февраля, и в этом году они повышены на 7,05%.
Газета.Ruвчера в 04:17
с чего всё началось
Кроме того, вступает в силу снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34 % до 30 %, напоминает «Газета.Ru
».
Экономика сегоднявчера в 05:42

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Пенсионный фонд будут пополнять за счет конфискованных у коррупционеров денег

URA.Ruвчера в 19:43

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

REGNUM31.12.18 в 22:00

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

Газета.Ruвчера в 04:17

Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фонд

News.ruвчера в 02:52

Закон о зачислении в ПФР изъятых у коррупционеров денег вступил в силу

Говорит Москвавчера в 04:37

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

Российская газетавчера в 14:47

Закон о зачислении изъятых у коррупционеров денег в Пенсионный фонд РФ вступил в силу

Агентство Москва31.12.18 в 21:56
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Происшествия

Количество погибших при обрушении дома в Магнитогорске возросло до 11

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Политика

Япония не будет переселять россиян при передаче Курил

При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с января

1 января 2018 года WhatsApp перестал работать на смартфонах с ОС Windows 8.0 и старше, а также с BlackBerry OS или BlackBerry 10.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

WP: задержанного в Москве американца уволили из ВС США за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве по подозрению в шпионаже, служил в морской пехоте, откуда его уволили за воровство.
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Власти Крыма сообщили об увеличении турпотока в регион из Китая

Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву

Обновлено вчера в 14:53
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека

Обновлено вчера в 15:11
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Наука

Ученые смогли добраться до загадочного озера в Антарктике

Группа ученых из международного проекта SALSA сумела достичь загадочного озера Мерсер, которое расположено подо льдами Антарктики на глубине более одного километра, об этом сообщает портал Gizmodo.
Обновлено вчера в 22:28
Транспорт

В Москве подорожал проезд в общественном транспорте

Со среды жителям и гостям столицы придется больше платить в метро и наземном городском общественном транспорте – в Москве начали действовать новые цены на проезд.
Обновлено вчера в 16:02
Общество

Евгения Альбац решила покинуть пост главреда The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что ищет преемника и рассчитывает в скором времени покинуть свой пост.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
Обновлено вчера в 13:52
Политика

Си Цзиньпин высказался за мирное воссоединение с Тайванем

К воссоединению и развитию мирных отношений между материковым Китаем и Тайванем в среду 2 января призвал председатель КНР Си Цзиньпин.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Мэра города в Мексике убили вскоре после вступления в должность

Мэра мексиканского города и муниципалитета Эройка Сьюдад де Тлахьяко Алехандро Апарисио застрелили по дороге в мэрию после того, как он официально вступил в должность.
Обновлено вчера в 20:30
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Найденный в Магнитогорске ребенок будет эвакуирован в Москву

Младенец, найденный под обломками дома в Магнитогорске, будет эвакуирован в Москву.
Обновлено вчера в 08:23
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Украинские военные задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Его экипаж подозревается в перевозке незаконных грузов.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

В Магнитогорске взорвалась маршрутка

В центре Магнитогорска, где второй день проводят операцию по спасению пострадавших из рухнувшей многоэтажки, взорвался автомобиль.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено вчера в 13:34
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Политика

AP: власти США применили слезоточивый газ против мигрантов

Власти США применили слезоточивый газ на границе с Мексикой против мигрантов, которые пытались прорваться через пограничный забор в Тихуане.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Трамп пригласил партийных лидеров для обсуждения бюджета

Трамп отправил приглашение лидерам Демократической и Республиканской партий в Палате представителей и Сенате для обсуждения шатдауна – приостановки работы части правительственных учреждений из-за отсутствия решения по финансированию, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 19:03
Музыка

Петр Захаров стал победителем шоу «Голос. Перезагрузка»

Победителем седьмого сезона вокального проекта "Голос" стал подопечный Константина Меладзе Петр Захаров.
Обновлено вчера в 13:55
Хоккей

«Бостон» победил «Чикаго» в матче «Зимней классики»

«Бостон Брюинз» победил «Чикаго Блэкхоукс» в матче «Зимней классики» в рамках регулярного сезона НХЛ.
Обновлено вчера в 16:03
Политика

Зеленский обратился к украинцам второй раз за сутки

Обновлено вчера в 12:47
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