Экономика

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд
Российская газета
вчера в 14:47

С нового года вступил в силу закон, по которому деньги, которые конфискованы судом у коррупционеров, а также выручены от продажи их имущества, будут направляться в Пенсионный фонд России (ПФР). Ранее такие средства перечислялись в бюджет России.
Российская газетавчера в 14:47

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Пенсионный фонд будут пополнять за счет конфискованных у коррупционеров денег

URA.Ruвчера в 19:43

Закон о зачислении изъятых у коррупционеров денег в Пенсионный фонд РФ вступил в силу

Агентство Москва31.12.18 в 21:56

Пенсионный фонд России будут пополнять за счет коррупционеров

Экономика сегоднявчера в 05:42

Деньги коррупционеров передадут в Пенсионный фонд

News.ruвчера в 02:52

Закон о зачислении в ПФР изъятых у коррупционеров денег вступил в силу

Говорит Москвавчера в 04:37

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

REGNUM31.12.18 в 22:00

Конфискованные у коррупционеров средства пойдут в Пенсионный фонд

Российская газетавчера в 14:47
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:38, Ашберн
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах

Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 01:38
Происшествия

Тела 16 погибших извлечены из-под завалов в Магнитогорске

Тела двух женщин извлечены из-под завалов обрушившегося после взрыва газа в подъезде жилого дома в Магнитогорске, сообщает в среду МЧС.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до 16 человек

Спасатели извлекли из-под завалов на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Магнитогорске еще два тела, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 03:31
Наука

В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель

Ученым удалось достичь в ней температуры плазмы в 100 тысяч градусов и добиться достаточно большой плотности, то есть получить параметры, пригодные для создания ракетного двигателя.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»

Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 16

Спасатели обнаружили тела ещё двух погибших под завалами жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря произошёл взрыв бытового газа.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Спасенного в Магнитогорске младенца доставят в Москву

Младенца, обнаруженного под завалами жилого дома в Магнитогорске, где взорвался газ, доставили к самолету, который отвезет его в московскую клинику.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Задержанного ФСБ за шпионаж американца уволили из армии за воровство

Американец Пол Уилан, задержанный в Москве 28 декабря по подозрению в шпионаже, был уволен из рядов вооруженных сил США за воровство, сообщила газета The Washington Post.
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли попугая

На месте трагедии в Магнитогорске спасатели обнаружили живого волнистого попугайчика, сообщил «URA.RU» собственный источник.
Обновлено в 03:15
Политика

Пранкеры рассказали Кличко о «пьяном Порошенко под столом»

Обновлено вчера в 19:43
Спорт

В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов

В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено вчера в 14:13
Происшествия

Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом

Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие

ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании

Обновлено вчера в 13:53
Кино

Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет

Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия

При взрыве маршрутки в Магнитогорске погибли три человека

Обновлено вчера в 15:00
Политика

NASA продолжает планировать визит Рогозина в США

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) продолжает планировать возможный визит главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США, об этом сообщила пресс-секретарь организации Меган Пауэрс.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Турпоток из Китая в Крым вырос более чем в два раза

Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В МЧС назвали пригодными для жизни все квартиры дома в Магнитогорске

Квартиры всех подъездов дома в Магнитогорске, в котором из-за взрыва газа произошло частичное обрушение, пригодны для проживания.
Обновлено в 01:04
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены

Как уточняется, к настоящему моменту исследованы уже разобранные части завалов дома, в них не обнаружено следов взрывчатых веществ или их компонентов.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия

В Магнитогорске под завалами нашли живым 10-месячного ребенка

В Магнитогорске спасатели обнаружили под завалами обрушившегося подъезда на проспекте Карла Маркса живого 10-месячного ребенка.
Обновлено вчера в 07:38
Космос

Зонд New Horizons пролетел мимо астероида на границе Солнечной системы

Специалисты из NASA назвали данный астероид самым отдаленным объектом, к которому зондам когда-либо удавалось приблизиться.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Глава СК заявил о проблемах с проверкой газа в Магнитогорске

Прибывший в Магнитогорск глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о том, что не уверен в своевременности проверок газового оборудования в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 15:53
Политика

Задержанный в Москве американский шпион якобы приехал на свадьбу

Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан является отставным морским пехотинцем.
Обновлено вчера в 12:05
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Саратовской области

Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Саратовской области, четыре человека скончались на месте, трое госпитализированы.
Обновлено в 02:52
Политика

На Украине обжалуют закрытие избирательных участков в России

Депутат Верховной рады, лидер партии "За життя" ("За жизнь") Вадим Рабинович заявил, что намерен обжаловать в суде решение о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РФ.
Обновлено в 00:59
Политика

В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

В Москве в Парке Горького обрушился мост

В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено 31.12.18 в 17:13
Транспорт

В московских аэропортах отменили девять рейсов и более 20 задержали

Обновлено в 02:40
Происшествия

В Свердловской области 16 вагонов с углем сошли с рельсов

Жуткая авария произошла в Свердловской области, более 10 вагонов с углем сошли с рельсов.
Обновлено вчера в 12:45
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