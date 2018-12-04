Экономика
Хранение дороже продажи Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи. Об этом в заключении по итогам проверки эффективности реализации конфиската пишет Счетная палата.
РБКвчера в 23:00
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с чего всё началось
Росимущество по итогам прошлого года потратило на хранение конфискованного имущества больше, чем получило от его продажи. Об этом в заключении по итогам проверки эффективности реализации конфиската пишет Счетная палата. Выводы аудиторов есть в распоряжении РБК.РБКвчера в 23:00
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Экономика
Названы «шокирующие прогнозы» на 2019 год
Датский инвестиционный банк Saxo Bank опубликовал на своем сайте список маловероятных событий, которые могут оказать "огромное" влияние на мировую экономику.
Обновлено в 05:48
Финансы
ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок
Первый зампред Банка России Сергей Швецов усомнился в том, что регулятор станет обязывать банки передать ему информацию о всех нестандартных валютных сделках, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 05:35
Экономика
«Ведомости»: в России могут измениться требования к составу пива
"Министерство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это", - пояснил изданию человек, знакомый с позицией Минфина.
Обновлено в 05:49
Экономика
Владельцем 22,5% аэропорта «Жуковский» стал бывший глава АвтоВАЗа
При учреждении "Рампорт Аэро" в 2014 году ASG контролировала 75% минус одну акцию компании-оператора через ООО "Юнайтед Эйрпортс Менеджмент", но впоследствии ее доля снизилась до 22,5%. В октябрьском сообщении ASG говорилось, что она продала оставшиеся 22,5% руководству "Рампорт Аэро", но кому именно, не уточнялось.
Обновлено в 05:32
Экономика
Законопроект о ежегодном повышении МРОТ прошел в Госдуме второе чтение
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект о ежегодном повышении МРОТ, который подразумевает рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Bloomberg узнал о предложенном Россией уровне сокращения добычи нефти
Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК), в которую Россия не входит, советовала сократить суточную добычу на 1,3 млн баррелей, писали в субботу Bloomberg и The Wall Street Journal.
Обновлено в 05:51
Политика
Новак назвал необоснованными санкции США против структуры Минэнерго
Министерство энергетики России считает необоснованными санкции США против структуры Минэнерго — «Промсырьеимпорта», сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 05:41
Экономика
Stockmann отказался от развития сети Podium Market
Stockmann решил отказаться от дальнейшего развития сети Podium Market в России, сообщил ритейлер во вторник.
Обновлено в 05:25
Экономика
Германия приветствует «перемирие» США и Китая
Правительство Германии приветствует соглашение о 90-дневном «перемирии» в торговой войне между США и Китаем, 3 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено в 05:46
Экономика
«Яндекс.Маркет» открыл первый собственный логистический комплекс
Компания обещает доставлять заказы этим клиентам в течение одного-двух дней. В создание комплекса "Яндекс.Маркет" вложил 500 млн руб.
Обновлено в 05:51
Недвижимость
Квартиры в домах под реновацию подорожали на 20% за два года
Если зимой 2017 года ежемесячно в продажу выводилось около 1,8 тыс. квартир, то осенью 2018-го — 0,4 тыс. В Москве назвали победителей архитектурного конкурса по реновации Если говорить о влиянии программы на рынок аренды, то оно невелико.
Обновлено в 04:49
Экономика
ЦБ распространит на банки обязательную маркировку сайтов в поисковиках
Центробанк инициирует законопроект об обязательной маркировке официальных сайтов банков, страховых компаний, микрофинансовых организаций (МФО) и других нефинансовых организаций (НФО), сообщил зампред регулятора Владимир Чистюхин (его слова передал ТАСС).
Обновлено в 05:06
Экономика
Цены на жизненно важные лекарства в России пересмотрят
Принятие новой методики ценообразования на жизненно необходимые и важнейшие препараты (ЖНВЛП) может привести к снижению цен на лекарства в России.
Обновлено в 05:29
Финансы
Официальный курс евро на среду вырос до 75,66 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 26,88 копейки — до 75,6562 рубля, курс доллара увеличился на 15,46 копейки, до 66,4467 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 05:45
Экономика
Что будет с Ethereum Classic. Ведущая команда разработчиков распущена
Команда разработчиков запустила такие проекты, как клиент Classic Geth, который работает с момента основания Ethereum Classic, платформа Emerald, кошелек Emerald Wallet и имплементация виртуальной машины Ethereum SputnikVM.
Обновлено в 05:45