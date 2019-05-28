Футбол
Конференция РФС состоится во вторник в МосквеТАСС вчера в 17:08
Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет в Москве во вторник. Повестка мероприятия включит в себя девять вопросов, большая часть которых носит операционный характер.
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«Лексаков работает в Москве на свой карман, а тренеры на местах копейки считают»
Спорт день за днем10:02
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Политика
Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса
Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 10:06
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Пенсионерка была ранена в результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Культура
Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 11:59
Хоккей
Выигравшие ЧМ финские хоккеисты сломали чемпионский кубок
Финские хоккеисты сломали кубок, которые они получили за победу на чемпионате мира.
Обновлено в 13:33
Хоккей
Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ
Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Культура
Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»
Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Культура
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Обновлено в 11:13
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Политика
Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски
Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии
Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский отказался объявлять дефолт
26 мая Коломойский, в связях с которым подозревают Зеленского, призвал главу государства объявить дефолт по внешнему долгу, как это ранее сделали Греция и Аргентина.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Никулинский суд Москвы арестовал на 12 суток активиста, выступавшего против застройки сквера
Накануне активист вместе с другими местными жителями выступал против точечной застройки на улице Большая Очаковская.
Обновлено в 14:00
Политика
Мэй рассказала, что ждёт нового премьера Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что новому главе британского правительства придётся пойти на компромисс с Палатой общин парламента, чтобы проект соглашения по Brexit был утверждён.
Обновлено в 13:16
ЖКХ
На Среднем Урале резко снизили тарифы на вывоз мусора
В Свердловской области резко снизили тарифы на вывоз мусора.
Обновлено в 07:31
Общество
Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено в 04:46
Политика
Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек
В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек.
Обновлено вчера в 10:07
Политика
Луценко назвал Саакашвили предателем
Генеральный прокурор Украины Луценко назвал экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили предателем.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ
Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.
Обновлено в 08:09