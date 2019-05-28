Конференция РФС состоится во вторник в МосквеТАСС вчера в 17:08

Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет в Москве во вторник. Повестка мероприятия включит в себя девять вопросов, большая часть которых носит операционный характер.

Спорт день за днем

Конференция РФС состоится во вторник в Москве

Спорт день за днем

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