Футбол

Конференция РФС состоится во вторник в МосквеТАСС вчера в 17:08

Очередная конференция Российского футбольного союза (РФС) пройдет в Москве во вторник. Повестка мероприятия включит в себя девять вопросов, большая часть которых носит операционный характер.
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Что обсуждали на конференции РФС в Москве

RT на русском10:35

«Лексаков работает в Москве на свой карман, а тренеры на местах копейки считают»

Спорт день за днем10:02

Колобков: сейчас главное сделать качественный шаг в развитии футбола в РФ

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РФС в 2019 году увеличит финансирование региональных федераций в два раза

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Дюков: «В 2019 году запланирован рост доходов РФС»

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Конференция РФС решила упразднить должность гендиректора организации

ТАСС04:37

РФС планирует в два раза увеличить финансирование региональных федераций

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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:14, Ашберн
Политика

Госдеп считает «чрезвычайно провокационным» решение РФ выдавать паспорта жителям Донбасса

Госдепартамент считает "чрезвычайно провокационным шагом" решение российских властей упростить процесс получения гражданства жителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 10:06
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Обновлено в 08:09
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Здоровье

Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования

Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Пенсионерка была ранена в результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР

Обновлено вчера в 21:53
Происшествия

Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области

Обновлено в 04:30
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями и.о главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 11:59
Хоккей

Выигравшие ЧМ финские хоккеисты сломали чемпионский кубок

Финские хоккеисты сломали кубок, которые они получили за победу на чемпионате мира.
Обновлено в 13:33
Хоккей

Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона в КХЛ

Игорь Никитин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне 2018/19. Об этом сообщает корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева с закрытия сезона КХЛ.
Обновлено в 13:25
Культура

Якубович раскрыл секреты съемок передачи «Поле Чудес»

Бессменный телеведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о том, как снимают программу.
Обновлено в 04:19
Политика

Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в интеграцию и создание ЕАЭС

Обновлено в 12:43
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Культура

«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак

Обновлено в 11:13
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

Обновлено вчера в 20:32
Спорт

Калининград примет матчи чемпионата мира по волейболу в 2022 году

Обновлено в 11:44
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 09:05
Политика

Освобожден задержанный в Косово россиянин

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Политика

Минфин США обнародовал документы для санкций против Дерипаски

Минфин США частично опубликовал список материалов и документов, которые изучались перед введением санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Обновлено в 03:23
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:30
Политика

Зеленский отказался объявлять дефолт

26 мая Коломойский, в связях с которым подозревают Зеленского, призвал главу государства объявить дефолт по внешнему долгу, как это ранее сделали Греция и Аргентина.
Обновлено в 11:23
Политика

Начальника Генштаба ВСУ уличили в «чудовищной ошибке» на Донбассе

Обновлено в 12:03
Происшествия

Никулинский суд Москвы арестовал на 12 суток активиста, выступавшего против застройки сквера

Накануне активист вместе с другими местными жителями выступал против точечной застройки на улице Большая Очаковская.
Обновлено в 14:00
Политика

Мэй рассказала, что ждёт нового премьера Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что новому главе британского правительства придётся пойти на компромисс с Палатой общин парламента, чтобы проект соглашения по Brexit был утверждён.
Обновлено в 13:16
ЖКХ

На Среднем Урале резко снизили тарифы на вывоз мусора

В Свердловской области резко снизили тарифы на вывоз мусора.
Обновлено в 07:31
Общество

Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды

Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено в 04:46
Политика

Депутаты на Урале предложили запретить удаление когтей у кошек

В заксобрании Свердловской области обсудят возможность запрета операций по удалению когтей вместе с кончиками пальцев у кошек.
Обновлено вчера в 10:07
Политика

Луценко назвал Саакашвили предателем

Генеральный прокурор Украины Луценко назвал экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Саакашвили предателем.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Киев направил к границам ЛНР разведгруппу диверсантов ВСУ

Командование ВСУ направило в зону проведения так называемой "операции Объединенных сил" ("ООС") разведгруппу из 10 человек для проведения диверсий.
Обновлено в 08:09
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Александр Дюков
Российский топ-менеджер, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть». Президент Российского футбольного союза с 22 февраля 2019 года. В 1991 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «инженер-аэрогидромеханик».
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