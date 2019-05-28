Футбол
«Амкар» исключили из состава РФСМатч ТВ 04:10
Член юридического комитета Денис Рогачев сообщил об исключении из РФС клубов «Россиянка», «Амкар» и «Днепр», которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к членам организации Членами РФС стали женский клуб «Звезда-2005», «Рубин» (замена юр. лица) и АНО «Футбол-Хоккей».
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 12:46, Ашберн
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Группа «Ленинград» опубликовала новый клип перед прощальным туром
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ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
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В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом
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Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе
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Обновлено в 12:33
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Футбол
«Барселона» в ближайшие часы уволит Вальверде
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде в ближайшее время покинет занимаемую должность.
Обновлено в 07:20
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Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
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Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
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Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.
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На Первом канале планируется запуск новой программы, где место ведущей займет Ксения Собчак.
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