Футбол

Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об отставке ТитеBookmaker-ratings.ru 01:20

Наставник сборной Бразилии Тите не покинет пост главного тренера команды после Кубка Америки — 2019, информирует пресс-служба Федерации футбола страны. Ранее сообщалось, что специалиста могут отправить в отставку.
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Бразильская конфедерация футбола опровергла уход Тите после Кубка Америки

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Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об уходе Тите

Чемпионат00:20

Конфедерация футбола Бразилии опровергла скорый уход Тите

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
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