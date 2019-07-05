Футбол
Федерация футбола Бразилии опровергла слухи об отставке ТитеBookmaker-ratings.ru 01:20
Наставник сборной Бразилии Тите не покинет пост главного тренера команды после Кубка Америки — 2019, информирует пресс-служба Федерации футбола страны. Ранее сообщалось, что специалиста могут отправить в отставку.
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