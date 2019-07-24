Экономика
Конец восходящего тренда. Почему Dow Jones и NASDAQ перестанут растиРБК 09:24
Крупнейшие американские промышленные корпорации Boeing и Caterpillar разочаровали инвесторов своими квартальными результатами. Судя по падению котировок этих акций перед началом торгов, индекс Dow Jones может открыться снижением более чем на 55 пунктов.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Политика
Тереза Мэй покинула пост премьера Великобритании
Обновлено в 10:52
Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил Мюллер
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", заявил о "планах" России получить выгоды от избрания американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 10:06
Общество
Закон о выплате детских пособий приняли в Госдуме
В Госдуме принят закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:09
Происшествия
Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек
35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
В Дагестане опрокинулся грузовик с военными
Восемь человек пострадали в результате опрокидывания грузового автомобиля "Урал" с военными в Тарумовском районе Дагестана, сообщила РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:24
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Актриса из сериала «Тюдоры» умерла в 33 года
Обновлено в 10:27
Здоровье
Кузбасский врач рассказала об опасности смога для здоровья
Главный пульмонолог Кемеровской области Надежда Ганюкова сообщила, что из-за смога, пришедшего в Кузбасс из Красноярского края, некоторые местные жители могут почувствовать резкое ухудшение состояние здоровья.
Обновлено в 02:28
ЖКХ
Крыши двух тысяч домов реконструируют к зиме для борьбы с сосульками
К началу следующей зимы крыши двух тысяч домов будут оборудованы с помощью технологии, помогающей минимизировать количество наледей и сосулек - для того, чтобы не повторилась печально знаменитая зима 2018-2019 годов.
Обновлено в 04:34
Политика
Facebook оштрафовали в США на $5 млрд
Федеральная торговая комиссия (FTC) США оштрафовала Facebook на $5 млрд за передачу данных 87 млн пользователей третьим лицам, чем воспользовалась компания Cambridge Analytica.
Обновлено в 10:27
Происшествия
Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу из-за голодовки
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна госпитализируют в психиатрическую больницу имени Алексеева, сообщает 24 июля «МК».
Обновлено в 11:06
Происшествия
В Москве задержан Алексей Навальный
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Обновлено в 09:06
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Футбол
Кангва не поможет «Арсеналу» в матче с «Нефтчи»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Нефтчи» рассказал о состоянии своей команды.
Обновлено в 10:38
Единоборства
Боксер Максим Дадашев скончался от травм после боя
Боксер Максим Дадашев скончался в возрасте 28 лет от травм, которые получил во время боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 11:38
Финансы
Суд арестовал активы экс-совладельца и бывших руководителей «Открытия»
Просьбу об обеспечительных мерах истец обосновал опасениями, что ответчики могут предпринять «действия, направленные на сокрытие своих активов и уменьшение объема принадлежащего им имущества».
Обновлено в 11:03
Футбол
Стало известно, сколько Криштиану Роналду зарабатывает в Instagram
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Instagram, сообщает агенство аналитики Hopper HQ.
Обновлено в 09:54
Происшествия
КНДР задержала российское судно
КНДР задержала российское рыболовецкое судно и 17 человек экипажа.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в хищениях
Бывший министр финансов Подмосковья Александр Кузнецов признал вину по всем предъявленным ему обвинениям.
Обновлено в 11:34
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Чечне назвали фантазией сообщения о выстреле Кадырова в ногу боевику
Ранее «Новая газета» сообщила, что задержанный в январе 2017 года по обвинению в участии в вооруженной группе из 27 человек Имран Дасаев рассказывал сокамерникам о том, что получил ранение ноги из-за действий главы Республики Чечня Рамзана Кадырова.
Обновлено в 07:21
Музыка
Клип Queen набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Обновлено в 02:54
Политика
В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.
Обновлено в 08:57
Политика
Лавров прибыл в Гавану с официальным визитом
Как ожидается, в ходе нынешнего визита в Гавану, который продлится меньше суток, глава российского дипведомства проведет переговоры со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом Паррильей, который приезжал в Москву в мае этого года.
Обновлено вчера в 22:16