Футбол

Конец первой серии. Когда-то «Арсенал» должен был проиграть
Sportbox.RU
15:00

Саутгемптон — Арсенал
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Сент-Мэрис»
Дэнни Ингз
20′
28′
Генрих Мхитарян
Дэнни Ингз
44′
46′
Эктор Бельерин
Александр Ляказетт
Ян Беднарек
51′
53′
Генрих Мхитарян
60′
Лоран Косельни
Натан Редмонд
Шейн Лонг
63′
70′
Алекс Ивоби
Месут Озил
Стюарт Армстронг
71′
Дэнни Ингз
Чарли Остин
71′
74′
Штефан Лихтштайнер
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Чарли Остин
85′
Стюарт Армстронг
Tyreke Johnson
90′+4′
Шейн Лонг
90′+5′
Появился характер Новый «Арсенал» изменился главным образом ментально. При Арсене Венгере канониры частенько выглядели безвольно. Теперь же в отсутствии характера команду не упрекнуть.
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