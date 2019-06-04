Экономика

Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтовУралПолит.Ru 01:36

По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
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с чего всё началось

Онлайн-казино Azino 777 утратило статус крупнейшего рекламодателя Рунета

Созданный в соответствии с подписанным меморандумом антипиратский реестр насчитывает уже 300 тыс. ссылок на сайты с нелегальными копиями фильмов и сериалов, сообщил в конце мая Медиа-коммуникационный союз.
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РБК01:00
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30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Во вторник, 4 июня, генеральный прокурор России Юрий Чайка проведет в Ростове оперативное совещание.
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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и изымают документы в министерстве культуры Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
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У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
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