Экономика
Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтовУралПолит.Ru 01:36
По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.
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с чего всё началось
Созданный в соответствии с подписанным меморандумом антипиратский реестр насчитывает уже 300 тыс. ссылок на сайты с нелегальными копиями фильмов и сериалов, сообщил в конце мая Медиа-коммуникационный союз.РБК01:00
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