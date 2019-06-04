Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунетаКоммерсантъ 03:39
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
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с чего всё началось
Созданный в соответствии с подписанным меморандумом антипиратский реестр насчитывает уже 300 тыс. ссылок на сайты с нелегальными копиями фильмов и сериалов, сообщил в конце мая Медиа-коммуникационный союз.РБК01:00
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Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Гаджеты
В Россию приехал один из самых бюджетных смартфонов Nokia
В России начались продажи Nokia 3.2 — бюджетного смартфона с большим дисплеем — 6,26 дюйма, что является большой редкостью для смартфонов этой ценовой категории.
Обновлено в 05:18
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выпустила клип на песню «Водица»
Ольга Бузова не перестает радовать поклонников музыкальными творениями. Так, звезда выпустила новый клип на песню «Водица».
Обновлено в 06:30
Происшествия
Число жертв тулунского маньяка возросло до 24
Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Политика
Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
Мусульмане 4 июня отмечают один из главных праздников Ураза-байрам, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:44
Общество
Кузнецова назвала безграмотными людей, отказавших в отдыхе детям с ВИЧ
Детский омбудсмен Анна Кузнецова считает безграмотными действия руководства туристической базы в пригороде Нижнего Новгорода, вокруг которой разгорелся конфликт в связи с отказом в отдыхе детям с ВИЧ.
Обновлено в 06:43
Транспорт
Стало известно о многочасовых задержках с багажом в «Шереметьеве»
Многочасовые задержки выдачи багажа в столичном аэропорту "Шереметьево" связаны с нехваткой грузчиков.
Обновлено в 03:14
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Армия и оружие
Иран останется. Сирия отвергла сделку с США и Израилем
Ранее поступила информация о том, что США и Израиль собираются предложить России сделку по Сирии на предстоящей трехсторонней встрече в Иерусалиме.
Обновлено вчера в 19:10
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Технологии
Обновленное зеркало телескопа БТА заменят на старое
Обновлено в 05:19
Политика
Трампа уличили в нарушении протокола и странном приветствии королевы
Издание Mirror также отмечало, что во время первого приветствия в Букингемском дворце Трамп странным образом пожал руку Елизавете II.
Обновлено в 06:36
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты
IPhone 5S, iPhone 6 и iPhone 6 Plus останутся без iOS 13
Плохие новости для владельцев iPhone 5S, iPhone 6 или iPhone 6 Plus, надеявшихся получить iOS 13 — Apple не будет поддерживать последнюю версию ОС на этих устройствах.
Обновлено в 00:26
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Политика
Песков дал совет Киеву перед встречей в «нормандском формате»
Перед встречей в «нормандском формате» украинским властям следует сделать «домашнюю работу»; при этом прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 02:57
Общество
Российского журналиста обвиняют в вымогательстве миллионов у чиновника
Первый заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко обвинил журналиста Андрея Караулова в вымогательстве 2,4 млн руб. за не выход в свет публикации сюжетов, дискредитирующих Красноярский край.
Обновлено в 06:39
Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕС
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
Обновлено вчера в 22:30
Общество
В России в 2018 году родилось на 15% меньше детей, чем в 2016
Количество детей, родившихся в России в 2018 году, оказалось на 15% меньше, чем двумя годами ранее.
Обновлено в 05:38
Армия и оружие
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
Обновлено в 02:33
Происшествия
На шахте «Распадская» в Кузбассе обрушилась порода, погиб человек
При обрушении породы на шахте "Распадская" в Кемеровской области погиб человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 04:00