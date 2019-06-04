Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтовУралПолит.Ru 01:36

Созданный в соответствии с подписанным меморандумом антипиратский реестр насчитывает уже 300 тыс. ссылок на сайты с нелегальными копиями фильмов и сериалов, сообщил в конце мая Медиа-коммуникационный союз.

с чего всё началось

По данным издания, снижение количество роликов онлайн-казино связано с тем, что правообладатели и интернет-компании подписали антипиратский меморандум в ноябре 2018 года, что привело к зачистке пиратских сайтов в поисковой выдаче.

Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов

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