Политика

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТОИзвестия 16:52

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Новое время».
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