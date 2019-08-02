Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что в ближайшее время Украина вряд ли сможет стать членом НАТО. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Новое время».

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

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