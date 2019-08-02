Политика
Кондолиза Райс оценила шансы на членство Украины в НАТОМойка78 вчера в 23:26
По мнению бывшего госсекретаря США Кондолизы Райс, НАТО «является консенсусной организацией». Чтобы прийти к консенсусу даже по получению плана действий по членству в альянсе, НАТО и украинским властям потребуется много времени, считает политик.
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Кондолиза Райс объяснила, почему НАТО «не светит» Украине в ближайшее время
Народные новостивчера в 17:15
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Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
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Политика
США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
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Александр Беглов поздравил десантников с Днем ВДВ
Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил с Днем ВДВ воинов-десантников, письмо опубликовано на официальном сайте Смольного.
Обновлено в 07:44
Авто
Аналог новой Chevrolet Captiva установил рекорд продаж
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Общество
Об аномально холодном августе предупредили в Гидрометцентре
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
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Общество
Воробьев остался доволен изменениями в Рошале
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Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
Как отмечается, август пока не радует москвичей теплой погодой, однако ситуация может измениться.
Обновлено в 08:14
Наука
Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера
Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Новый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит на вооружение в 2020 году
Новейший бронеавтомобиль "Тайфун" К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, по планам разработчика, начнет поступать на вооружение в 2020 году.
Обновлено в 08:30
Общество
Названы российские регионы с самым высоким числом абортов
«Аборты на тысячу женщин фертильного возраста в 2018 году: Еврейская автономная область 35,6, республика Тыва 34,5, Сахалинская область 32,2», — сказано в публикации.
Обновлено в 01:49
Финансы
Крупнейшие банки избавляются от дорогих вкладов в рублях и валюте
Падение ставок вкладов в рублях и валюте в крупных розничных банках ускоряется.
Обновлено в 07:06
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Космос
Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей
На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Авто
Новый Volkswagen Tiguan представят в 2022 году
Новый Volkswagen Tiguan, первый «выход в свет» которого состоится в 2022 году, будет кардинально отличаться от нынешнего не только технически, но и внешне.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
Поликлиникам Астраханской области требуется реконструкция – Бабушкин
Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин отчитался перед президентом РФ Владимиром Путиным по поручениям, данным главой государства в феврале и мае этого года в Ахтубинске.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Виктория Боня разглядела фотошоп на снимке с Ким Кардашян
Виктория Боня не скрывает, что восхищается внешностью Ким Кардашян.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32
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Из горящих лесов Иркутской области бегут животные
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Страховщики надеются, что за 2020 год россияне застрахуют до 20% жилья
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) рассчитывает, что запуск региональных программ страхования жилья от ЧС в рамках вступающего в силу 4 августа закона позволит увеличить охват страхованием жилья в РФ с нынешних 7,3% до 20%.
Обновлено в 06:55
Кино
В сети появился трейлер военной драмы «1917» с Бенедиктом Камбербатчем
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Футбол
Ларссон: Хочу выиграть со Спартаком первый титул в своей карьере
Хочу развиваться и, конечно, хочу выиграть первый титул в своей карьере.
Обновлено в 08:02
Экономика
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие
Страны НАТО поддержали решение США выйти из ДРСМД
Страны НАТО поддерживают решение США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится в заявлении Североатлантического совета в связи с прекращением действия договора после одностороннего выхода Вашингтона.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Мэрилин Керро отказалась от работы экстрасенсом
Керро не хочет наживаться на проблемах клиентов, как это делают ее коллеги, поэтому пока отказалась от приемов.
Обновлено вчера в 17:00