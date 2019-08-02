Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТОRT на русском вчера в 18:50
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
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Кондолиза Райс объяснила, почему НАТО «не светит» Украине в ближайшее время
Народные новостивчера в 17:15
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ
Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Здоровье
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
Эксперты подчеркнули, что и без алкоголя при купании в холодной воде организм испытывает стресс: возрастает потребление кислорода органами и тканями, сужаются стенки сосудов, учащается сердцебиение и повышается артериальное давление.
Обновлено вчера в 11:21
Происшествия
СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири
Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).
Обновлено вчера в 11:41
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Музыка
Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica
Обновлено вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Константин Богомолов сделал признание в любви Ксении Собчак
Режиссер Константин Богомолов признался в любовных чувствах к телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Мужчина с ножом напал на полицейских в Сургуте
В Сургуте неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на полицейских.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
Семилетнему мальчику удалили 526 лишних зубов
Обновлено вчера в 06:17
Экономика
Акционеры «Русала» утвердили перерегистрацию компании в Калининграде
Акционеры алюминиевого холдинга "Русал" на внеочередном собрании в четверг утвердили перерегистрацию компании с острова Джерси на острове Октябрьский в Калининграде, следует из сообщения компании, распространенного на Гонконгской фондовой бирже в пятницу.
Обновлено вчера в 20:53
Гаджеты
Принимают аппарат: продажи смартфонов через трейд-ин выросли в разы
За год (вторая половина 2018-го — первая половина 2019-го) продажи смартфонов по трейд-ин в «Связном» в штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2017–2018 годов.
Обновлено вчера в 17:02
Экономика
Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно снизился
В четверг американский Институт управления поставками сообщил о падении индекса деловой активности в промышленности США в прошлом месяце до 51,2 пунктов.
Обновлено вчера в 20:47
Гаджеты
Huawei протестирует российскую ОС «Аврора» до конца года
В Минкомсвязи выразили уверенность, что на смартфонах Huawei появится российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 00:23
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:34
Армия и оружие
Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал
Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.
Обновлено вчера в 07:32
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Араб в Германии зарезал мечом немца из Казахстана
В немецком Штутгарте 28-летний мигрант из Сирии прямо на улице зарезал мечом своего знакомого – немецкого мигранта из Казахстана, сообщают СМИ страны.
Обновлено вчера в 09:17
Транспорт
Прерванное паводком движение по трассе «Сибирь» восстановлено
В Тулунском районе Иркутской области восстановлено движение транспорта по федеральной трассе "Сибирь", прерванное паводком трое суток назад.
Обновлено вчера в 19:34
Общество
Названы регионы России с самым большим количеством абортов
Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, Туве и Сахалинской области.
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Происшествия
Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами
В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
«Хапоэль» выбил «Кайрат» из Лиги Европы
"Хапоэль Беэр-Шева" вышел в третий отборочный раунд Лиги Европы, сыграв в ответном матче с "Кайратом" вничью - 1:1.
Обновлено вчера в 12:44
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49