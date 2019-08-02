Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТОRT на русском вчера в 18:50

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
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В США оценили шансы Украины на вступление в НАТО

URA.Ruвчера в 23:30

В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО

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Кондолиза Райс объяснила, почему НАТО «не светит» Украине в ближайшее время

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Кондолиза Райс прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО

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Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

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Экс-госсекретарь США объяснила, почему Украина не войдет в НАТО

РЕН ТВвчера в 23:39

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Известиявчера в 17:08
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Политика

Порошенко срывал обмен пленными между Украиной и Донбассом — Медведчук

Экс-президент Украины Пётр Порошенко за время своего правления срывал попытки обмена пленными между Украиной и Донбассом, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 1 августа ресурс Podrobnosti.ua.
Обновлено в 01:38
Политика

Появилась информация об отставке главы офиса Зеленского

В украинских СМИ в четверг появилась информация о том, что глава офиса президента Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении.
Обновлено вчера в 21:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Политика

МИД Японии назвал прискорбным визит Медведева на Курилы

Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Футбол

Малком прогулялся по Невскому проспекту в Петербурге

Обновлено в 02:27
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Происшествия

В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек

В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 70 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Происшествия

Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

Обновлено в 01:39
Экономика

Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика

Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске начал врать

Шестилетний сын знаменитого телеведущего Дмитрия Шепелева и ушедшей из жизни певицы Жанны Фриске с недавних пор начал врать.
Обновлено в 02:28
Футбол

«Арсенал» сыграет ответный матч с «Нефтчи» в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено вчера в 04:02
Политика

СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
Обновлено вчера в 23:20
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено вчера в 08:51
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес

Рита Дакота возобновила отношения с чемпионом мира по тайскому боксу

Как сообщил портал Super, уже несколько недель Рита встречается с чемпионом мира по тайскому боксу Виталием Гурковым.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Экономика

«Вымпелком» не смог нарастить выручку во II квартале 2019 года

Tele2 отчитался за II квартал 2019 г. в тот же день, что и "Вымпелком" (1 августа 2019 г.): его выручка за апрель – июнь выросла на 12,7% до 39,7 млрд руб. МТС и "Мегафон" за II квартал 2019 г. еще не отчитывались.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено вчера в 00:28
Происшествия

В Хорватии шесть человек погибли в результате стрельбы

Шесть человек найдены застреленными в четверг вечером в столице Хорватии Загребе, сообщила местная полиция.
Обновлено вчера в 19:21
Экономика

Россияне с ипотекой разводятся в 10 раз реже остальных

Выплачивающие ипотеку заемщики разводятся в 10 раз реже других россиян: доля разводов среди них составляет всего 2%, при этом среди тех, кто не обременен кредитными обязательствами, она достигает 20%, говорится в совместном исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Россия сократила разрыв между экспортом и импортом технологий

В 2015 году были зафиксированы максимальный объем экспорта технологий ($1,65 млрд) и минимальный разрыв его с импортом, составлявшим $2,2 млрд.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД

Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
Обновлено вчера в 23:42
Общество

Освобожденные из «китовой тюрьмы» косатки объединились

Обновлено вчера в 12:51
Финансы

Рынки отреагировали снижением на решение ФРС по ставке

Торги на российском рынке акций были уже закрыты на момент объявления решения ФРС по ставке, поэтому отыгрывать это событие спекулянты будут в четверг, но и здесь вряд ли стоит ожидать какого-либо позитива.
Обновлено 31 июля в 21:53
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Кондолиза Райс
Американский политолог
66-й Государственный секретарь США, сменила на этом посту Колина Пауэлла. Райс - первая чернокожая и вторая женщина, после Мадлен Олбрайт, на этом посту. Советник президента США по национальной безопасности во время первого срока президентства Джорджа Буша. До прихода в команду Буша, с 1993 по 1999 год, - проректор Стэнфордского университета, профессор, доктор политологии.
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