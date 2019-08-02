Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТОRT на русском вчера в 18:50

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
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В США оценили шансы Украины на вступление в НАТО

URA.Ruвчера в 23:30

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

RT на русскомвчера в 18:50

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

РИА Новостивчера в 22:34

В США прокомментировали возможность вступления Украины в НАТО

Газета.Ruвчера в 19:06

Экс-госсекретарь США объяснила, почему Украина не войдет в НАТО

РЕН ТВвчера в 23:39

Кондолиза Райс объяснила, почему НАТО «не светит» Украине в ближайшее время

Народные новостивчера в 17:15

Кондолиза Райс высказалась об усилиях Украины войти в НАТО

Известиявчера в 17:08
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Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака три года назад

Обновлено в 00:42
Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Политика

Вашингтон ввел новые санкции против России из-за дела Скрипалей

В августе 2018-го Вашингтон ввел очередной пакет санкций против России из-за инцидента с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Обновлено в 00:33
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом в Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Кино

Актер Ефремов в стихах обратился к главе МВД

Артист Михаил Ефремов в стихах обратился к главе Министерства внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой освободить задержанного коллегу московского театра «Современник» Дмитрия Смолева.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Трамп вновь призвал страны ЕС «взять обратно» боевиков ИГ

Ранее президент США призвал страны ЕС «взять обратно» более 800 боевиков ИГ и предать их суду.
Обновлено вчера в 19:04
Общество

ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

Обновлено вчера в 10:22
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ и поблагодарил их за службу

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил десантников с их профессиональным праздником - Днем ВДВ, отметив, что на них всегда возлагались самые сложные задачи.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Бангкоке произошло семь взрывов

В центральных районах Бангкока произошло семь взрывов. Об этом сообщает телеканал Nation TV.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В США внучка Кеннеди умерла от передозировки

Обновлено в 00:49
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об отставке.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

На Черной Сопке пропали отец и дочь. Волонтеры просят помочь с поиском

Обновлено в 00:10
Здоровье

Владислав Иноземцев об искаженной реальности в здравоохранении

Относительно недавно в публичное пространство выплеснулось сразу несколько массивов данных, заставляющих усомниться в правдивости радостных отчетов чиновников об успехах отечественного здравоохранения.
Обновлено в 01:12
Транспорт

В Иркутской области восстановили движение по трассе «Сибирь»

Движение по федеральной трассе Р-255 «Сибирь», которое три дня назад было прервано паводком в Иркутской области, восстановлено.
Обновлено вчера в 18:57
Интернет

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

2 августа православные Твери отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 16:26
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и вылетел из Лиги Европы

Напомним, в первом матче в Туле "Арсенал" проиграл со счётом 0:1. Таким образом, тульский клуб вылетел из розыгрыша Лиги Европы.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

Минобороны Японии отметило рост уровня ракетных технологий КНДР

Обновлено в 00:43
Футбол

«Спартак» договорился о трансфере Тиля

"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Музыка

Клип «Зацепила» Артура Пирожкова набрал 100 млн просмотров

Клип юмориста Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, за четыре месяца набрал 100 миллионов просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Медведев прилетел на остров Итуруп

Отмечается, что Медведев прибыл на остров Итуруп из Южно-Сахалинска, где ранее провёл совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 23:35
Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Политика

Борис Джонсон установил в резиденции часы для обратного отсчета Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон установил в своей резиденции часы, которые ведут обратный отсчет до выхода страны из Евросоюза, сообщает газета Mirror.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Китай прокомментировал идею Трампа о введении новой пошлины

Глава МИД КНР Ван И прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о вводе новой пошлины на товары из Китая.
Обновлено в 00:02
Общество

В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено 31 июля в 22:00
Шоу-бизнес

Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка

Пока неизвестно находится ли Дарина Эрвин в положении или же пара просто планирует пополнение в семье, но новорожденный малыш станет четвертым ребенком Цекало, а вот для девушки это будет первый наследник.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено вчера в 13:09
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Кондолиза Райс
Американский политолог
66-й Государственный секретарь США, сменила на этом посту Колина Пауэлла. Райс - первая чернокожая и вторая женщина, после Мадлен Олбрайт, на этом посту. Советник президента США по национальной безопасности во время первого срока президентства Джорджа Буша. До прихода в команду Буша, с 1993 по 1999 год, - проректор Стэнфордского университета, профессор, доктор политологии.
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