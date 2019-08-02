Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТОГазета.Ru 03:37
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
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Кондолиза Райс объяснила, почему НАТО «не светит» Украине в ближайшее время
Народные новостивчера в 17:15
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Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Происшествия
СК возбудил дело из-за лесных пожаров в Красноярском крае
Обновлено вчера в 11:43
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено 31 июля в 17:10
Происшествия
В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских
Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Компания Xiaomi презентовала смартфон Black Shark 2 Pro. Игровое устройство стало самым мощным смартфоном в мире.
Обновлено 31 июля в 21:13
Происшествия
В результате пожара в цехе во Владикавказе пострадали 10 человек
В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 700 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Здоровье
Московские врачи успешно прооперировали женщину с раком аппендикса
Врачи городской клинической больницы (ГКБ) №51 департамента здравоохранения Москвы удалили женщине аппендикс со злокачественной опухолью.
Обновлено вчера в 06:56
Общество
Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа
Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
Обновлено в 02:23
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Космос
Ученые получили первый космический снимок с помощью «Спектр-РГ»
По словам Сергеева, 30 июля с помощью российского телескопа ART-XC, который установлен на "Спектр-РГ", было получено первое изображение Центавра Х-3, яркого источника рентгеновского излучения, передает ТАСС.
Обновлено 31 июля в 07:07
Спорт
Один из популярнейших стримеров мира сбежал с Twitch в Microsoft
Один из самых популярных стримеров в мире Тайлер «Ninja» Блевинс перейдёт с Twitch на Mixer — новую платформу Microsoft.
Обновлено в 04:22
Наука
Ученые объяснили, как похудеть людям с «плохими» генами
Обновлено вчера в 20:30
Политика
В Минобороны озвучили новые зарплаты контрактников
Как писало «URA.RU», накануне Шойгу подписал указ об установлении ежемесячной 50-процентной надбавки солдатам, матросам, сержантам и старшинам, проходящим службу по контракту.
Обновлено в 02:11
Происшествия
После ДТП в Ставрополье 5 человек погибло и 14 госпитализировано
Как сообщили "РГ" в пресс-службе губернатора региона, пять человек погибли и 18 пострадали. Четверым оказана помощь на месте.
Обновлено в 01:29
Политика
Трамп заявил о пошлинах на товары из Китая
"Переговоры по торговле продолжаются, и вместе с ними 1 сентября США начнут вводить небольшие десятипроцентные пошлины на остающуюся долю ввозимых Китаем в нашу страну товаров общим объемом в 300 миллиардов долларов", - написал американский лидер в своем Twitter.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Политика
В МИД Ирана ответили на санкции США против Зарифа
Причина, по которой введены санкции, заключается в том, что Соединенные Штаты рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире", отметил он.
Обновлено вчера в 02:18
Единоборства
Альварес оставил вакантным титул IBF
Мексиканский боксёр Сауль Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает Boxing Scene.
Обновлено в 02:25
Кино
Киану Ривз станет главным злодеем второго спин-оффа «Форсажа»
Обновлено вчера в 11:39
Общество
«Дикси» может возглавить бывший гендиректор «Магнита» Ольга Наумова
Ольга Наумова (занимала посты гендиректора в «Пятерочке» и «Магните») возглавит ГК «Дикси».
Обновлено вчера в 21:48
Авто
Появились первые изображения российского электромобиля Zetta
Первые изображения новинки, продажи которой начнутся уже в декабре, появились в патентной базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Обновлено в 04:16
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области
Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:05
Политика
Китай опротестовал выход США из ДРСМД
Китай высказался против выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 04:11
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Космос
NASA не сомневается в безопасности робота «Федора»
Американские специалисты NASA не стали предъявлять дополнительных требований по безопасности к российскому роботу "Федору" перед его полетом на Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 21:15