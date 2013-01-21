Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТОГазета.Ru 03:37
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
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Кондолиза Райс объяснила, почему НАТО «не светит» Украине в ближайшее время
Народные новостивчера в 17:15
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Общество
Тропические постельные клопы появились в Москве
Обновлено вчера в 22:00
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Появилось новое видео избиения болельщиков «Спартака»
В сети появилось видео, согласно которому силовики врываются в так называемый "отстойник" "Ростов-Арены", где обычно держат болельщиков заезжих клубов во избежание столкновений с фанатами местной команды, вплоть до выхода последних с территории стадиона.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Политика
Южная Корея пообещала Японии жёсткий ответ на торговые санкции
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пообещал жёсткие контрмеры в ответ на решение Японии исключить Южную Корею из списка привилегированных торговых партнёров.
Обновлено в 02:50
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Гаджеты
Xiaomi представила самый мощный в мире смартфон Black Shark 2 Pro
Обновлено 31 июля в 21:57
Футбол
Хохлов: понимаем, что у «Спартака» могут быть глобальные изменения
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился ожиданиями от встречи 4-го тура чемпионата России со «Спартаком».
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Бангкоке произошло шесть взрывов
Обновлено в 03:24
Гаджеты
Intel начнет выпуск графических карт с модели стоимостью 200 долларов
Главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике Раджа Кодури (Raja Koduri) рассказал о планах Intel по выпуску дискретных графических решений.
Обновлено в 05:39
Экономика
Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах
Сроки принятия законопроекта «О цифровых финансовых активах» неоднократно переносили.
Обновлено в 04:00
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Авто
Представлена базовая версия электрокроссовера Audi e-tron
На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено вчера в 16:21
Футбол
Тульский «Арсенал» проиграл «Нефтчи» и завершил борьбу в Лиге Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" со счетом 0:3 в ответном матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги Европы и не сумел выйти в следующую стадию турнира.
Обновлено вчера в 14:54
Шоу-бизнес
Дарья Мороз порадовала подписчиков откровенным фото
Поклонники актрисы Дарьи Мороз уже давно отметили, что развод, кажется, пошел их любимице на пользу.
Обновлено в 02:11
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Политика
Новые санкции против России потребовали от Трампа в Конгрессе США
Конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол потребовали у президента США Дональда Трампа ввести новые санкции в отношении России в связи с так называемым делом Скрипалей.
Обновлено 29 июля в 18:44
Футбол
Рамос надеется сыграть на Евро-2020
Защитник "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос надеется принять участие в финальной части Евро-2020, информирует официальный Twitter турнира.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
«Реал» рассчитывает продать Бэйла в АПЛ за 65 млн евро
Обновлено вчера в 11:34