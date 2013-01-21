Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТОГазета.Ru 03:37

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс в интервью изданию "Новое время" выразила мнение, что Украина не сможет стать частью НАТО в ближайшем будущем.
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