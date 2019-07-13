Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400Российская газета 14:07
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина в связи с началом поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, об этом РИА Новости заявил сам Аджар в субботу.РИА Новости11:26
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
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