Кондитер из турецкого города Бурса Хасан Аджар, чей пирог попал в Книгу рекордов Гиннесса, отправил испеченный им традиционный турецкий пирог (бёрек) для президента России Владимира Путина в связи с началом поставки в Турцию элементов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, об этом РИА Новости заявил сам Аджар в субботу.

с чего всё началось

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.

Политика Bloomberg узнал о готовящихся в США санкциях против Турции из-за С-400 Команда президента США Дональда Трампа определилась с пакетом санкций, который должен быть принят в отношении Турции за то, что она получила в рамках контракта с Россией комплектующие для зенитных ракетных систем С-400.

Политика Независимые кандидаты в Мосгордуму заявили о блокировке подписей Кандидаты в Мосгордуму, не принадлежащие к крупным партиям, заявили о блокировке подписей в их поддержку.

Общество Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".

Футбол «Ростов» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ «Ростов» одержал победу над «Оренбургом» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил: фотодоказательство Увы, но сразу после матча целый ряд отечественных экспертов, включая бывшего арбитра ФИФА Хусаинова, высказали мнение, что народная команда победила с нарушением правил.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Экономика Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся.

Экономика Власти США оштрафуют Facebook на $5 млрд за утечку данных Федеральная торговая комиссия США одобрила соглашение с Facebook о выплате штрафа в $5 млрд за утечку конфиденциальных пользовательских данных.

Авто В Сети показали уникальную турбо-«Ниву» за 2 млн рублей На youtube-канале «ПриветТачка» опубликован видеоролик, в котором блогеры представили уникальную «Ниву», стоимостью в 2 миллиона рублей.

Футбол «Спартак» не порадовал тренера Кононова Московский "Спартак" в матче первого тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0 победил новичка премьер-лиги "Сочи".

Происшествия Бастрыкину пожаловались на разорительные курсы по финграмотности Женщина пожаловалась на организацию, которая выманивала у людей деньги под видом обучения финансовой грамотности.

Политика Зеленский призвал уйти в отставку главу фискальной службы Украины Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Украины Александра Власова написать заявление об увольнении, он обещал сделать это сегодня же, сообщает пресс-служба главы Украины.

Экономика На Кировском заводе запустили производство нового поколения тракторов На Петербургском тракторном заводе ( входит в ГК «Кировский завод») прошла торжественная церемония запуска новой модели трактора К-7 в пятницу, 12 июля, передает корреспондент «ПД».

Армия и оружие Боевики взорвали бомбу на пути российской военной полиции в Сирии В сирийской провинции Даръа боевики подорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции.

Футбол Владимир Федотов: «Сегодня была настоящая битва» Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против "Ростова" (1:2). – Не сказал бы, что первый тайм неудачный.

Политика Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.

Политика Мосгоризбирком откажет в регистрации Соколову и Булыкину Московская городская избирательная комиссия может отказать в регистрации кандидатам в Мосгордуму по 43-му округу Андрею Соколову и Дмитрию Булыкину.