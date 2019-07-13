Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400Российская газета 14:07

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
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Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400

Life.ru12:15

Турецкий кондитер-рекордсмен испек пирог в честь поставок С-400

РЕН ТВ12:02

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известиявчера в 21:30

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РИА Новости11:26

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Взгляд.рувчера в 21:58

Путину отправили пирог из Турции за доставку С-400

Газета.Ru11:34

Турецко-российские отношения решили укрепить пирогом для Путина

Lenta.ruвчера в 20:52
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Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите

Обновлено в 10:26
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Политика

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Минобороны России рассекретило документы об освобождении Вильнюса

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Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено в 21:09
Космос

Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам

Специалистов, устранивших неполадки в ракете-носителе «Протон-М» перед запуском космической обсерватории «Спектр-РГ», представят к госнаградам.
Обновлено в 20:36
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом, сообщило агентство УНИАН.
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Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Экономика

Россия в минувшем сельхозгоду сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы - эксперты

Россия по итогам 2018/19 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) сохранила первое место в мире по поставкам пшеницы, обогнав как США, так и страны Евросоюза, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.
Обновлено в 20:25
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Сергей Лазарев прокомментировал свадьбу Топалова и Тодоренко

Напомним, что официально ведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов поженились еще в прошлом году, однако устроить праздничное торжество решили лишь сейчас.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Когда впервые выстрелила знаменитая «Катюша»

78 лет назад, 14 июля 1941 года, впервые в бою была применена мобильная многозарядная реактивная система залпового огня (РСЗО) «Катюша».
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Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
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Ученые объяснили, почему люди иной расы кажутся нам «на одно лицо»

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На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
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Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Украинские радикалы у здания СБУ в Киеве требуют арестовать Медведчука

Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.
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Полицейский застрелил 17-летнюю девушку в США

Сотрудник полиции застрелил 17-летнюю девушку, которая угрожала ненастоящим пистолетом.
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В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
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Общество

Кейт Миддлтон и Меган Маркл посетили финал Уимблдонского турнира

13 июля в рамках Уимблдонского турнира состоялся один из важнейших матчей — на корте встретились Серена Уильямс и Симона Халеп.
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В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

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Тренер «Ростова» раскритиковал РПЛ за «матчи по ночам»

Тренер «Ростова» Валерий Карпин пожаловался на позднее начало матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга».
Обновлено в 18:05
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