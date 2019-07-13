Политика

Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400Российская газета 14:07

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
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Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400

Life.ru12:15

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Lenta.ruвчера в 20:52
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