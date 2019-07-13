Политика
Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400Российская газета 14:07
Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.
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Общество
На вес золота: В Магадане прошли соревнования старателей
Обновлено в 14:20
Политика
Соболь объявила голодовку из-за недопуска на выборы в Мосгордуму
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь объявила голодовку после проверки ее подписей, собранных для выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 16:58
Футбол
Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено в 19:54
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
Обновлено в 14:19
Теннис
Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона
Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Политика
Новый губернатор Севастополя отправил в отставку правительство
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев своим указом отправил в отставку правительство региона.
Обновлено в 09:01
Политика
Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ
Обновлено в 13:59
Общество
Где вы были раньше: на Алтае «отразили» нападки Москвы по рубкам леса на 200 млн
Минприроды проведет проверку по незаконным рубкам алтайских лесов Ведомство опровергает незаконные рубки на 200 млн рублей в алтайских лесах 1916 9 Доцент кафедры лесного хозяйства АГАУ, кандидат биологических наук Алексей Малиновских также считает, что именно эти рубки именно здесь были обоснованными.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
Пушков прокомментировал возможные санкции США против Турции за С-400
О возможном введении санкций со стороны США против Турции ранее сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 19:48
Здоровье
Не нарваться на фальсификат. Как выбрать качественный сыр?
Вместо элитных продуктов потребители нередко покупают фальсификат. Чаще всего подделывают твёрдые и полутвёрдые сыры.
Обновлено в 17:07
Политика
Грузинские виноделы начали митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Причиной стало оскорбительное высказывание гендиректора «Рустави-2» Ники Гварамии о грузинском вине, сообщает телеканал «Имеди».
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:49
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Обновлено в 18:46
Наука
Углеродные нанотрубки смогли превратить тепло в свет
Пленки из нанотрубок оказались проводниками, которые поглощают отработанное тепло и превращают его в узкополосные фотоны.
Обновлено в 13:57
Общество
Идущий изгонять Путина шаман собрал митинг в Чите
Обновлено в 10:26
Политика
Бойко назвал последствия «дикой» политики Киева в отношениях с Россией
Лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко рассказал, что Украина вела "дикую" политику в экономических отношениях с Россией, и это привело к падению национальной валюты и потере сотен тысяч рабочих мест из-за отсутствия торговли на российском рынке.
Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес
Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте
В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.
Обновлено в 12:52
Космос
Ученые ищут разгадку самых странных сигналов из глубин Вселенной
Быстрые радиовсплески изучают более десяти лет.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
В банном комплексе под Петербургом произошел пожар
В комплексе «Муринские бани» во Всеволжском районе Ленинградской области произошел пожар, сообщает управление МЧС по региону.
Обновлено в 18:25
Экономика
«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире
Выяснилось, что валюта США значительно дороже всех остальных денежных единиц в мире (за исключением швейцарского франка), а самым недооцененным является российский рубль.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником
Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:02
Экономика
Cын Керимова стал совладельцем структуры Сбербанка
Сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид приобрел долю в «Рыночном спецдепозитарии» (РСД), который ранее полностью принадлежал Сбербанку, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Велосипедиста проткнуло насквозь куском древесины на чемпионате Европы
Итальянский велогонщик Лоренцо Гоббо попал в реанимацию после того, как кусок покрытия деревянной дорожки на чемпионате Европы в бельгийском Генте проткнул его насквозь.
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева сравнила себя в молодости со своей 19-летней дочерью
Сегодня Гузеева выложила черно-белую фотографию в свой микроблог, где совместила фото своей дочери со своей фотографией из молодости.
Обновлено в 09:43
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
4-летней принцессе Шарлотте купили модный клатч за 5 долларов
Особое внимание было приковано к королевским отпрыскам. Принцесса Шарлотта стала «звездой» матча.
Обновлено в 08:37
Религия
В Москве паломникам рассказали, откуда нужно занимать очередь к мощам Петра и Февронии
Желающие прикоснуться к мощам святых князей Петра и Февронии Муромских смогут занять очередь на Пречистенской набережной, начиная с 8:00 15 июля, говорится в сообщении пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.
Обновлено в 07:33
Авто
KIA Seltos: бюджетное разнообразие из пяти комплектаций и шести вариантов трансмиссии
Топовая комплектация KIA Seltos GT Line единственная получит самый мощный мотор на 140 сил, работающий в паре с «механикой» или семиступенчатым «автоматом».
Обновлено в 03:03