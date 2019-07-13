Политика
Кондитер из Турции отправил Путину пирогГазета.Ru 00:08
Турецкий кондитер Хасан Аджар, известный попаданием в Книгу рекордов Гиннесса, испек и направил российскому лидеру Владимиру Путину пирог, передает РИА "Новости". Подарок Путину Аджар сделал в честь доставки в страну российских комплексов С-400.
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