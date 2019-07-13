Политика

Кондитер из Турции отправил Путину пирогГазета.Ru 00:08

Турецкий кондитер Хасан Аджар, известный попаданием в Книгу рекордов Гиннесса, испек и направил российскому лидеру Владимиру Путину пирог, передает РИА "Новости". Подарок Путину Аджар сделал в честь доставки в страну российских комплексов С-400.
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Кондитер из Турции отправил Путину пирог

Газета.Ru00:08

Турецкий кондитер решил отблагодарить Путина за С-400 пирогом

Взгляд.ру12 июля в 21:58

Турецкий кондитер-рекордсмен испек пирог в честь поставок С-400

РЕН ТВвчера в 12:02

Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог для Путина

РИА Новостивчера в 11:26

Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400

Life.ruвчера в 12:15

Турецкий кондитер испечет пирог для Путина в честь доставки С-400

Известия12 июля в 21:30

Турецко-российские отношения решили укрепить пирогом для Путина

Lenta.ru12 июля в 20:52
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:51, Вашингтон
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

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Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

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Политика

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Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
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Гаджеты

«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple

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Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.
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Начал свой список врио губернатора с ливневок. На этой неделе на Северную столицу обрушился ливень с грозами.
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Кино

Умерла звезда фильмов «Звездный путь» Стефани Низник

Американская актриса Стефани Низник, сыгравшая роль Перим в серии фильмов «Звездный путь», скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет.
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Максим Виторган опубликовал интимное фото Нино Нинидзе

Российский актер Максим Виторган опубликовал интимное фото грузинской актрисы Нино Нинидзе после развода с российской телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии

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Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
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Происшествия

В Лондоне автомобиль въехал в группу людей

Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Слуцкий заявил о возможности поставок С-400 в страны Ближнего Востока

Обновлено вчера в 15:28
Политика

В Италии экс-бойца ВСУ приговорили к 24 годам тюрьмы

Обновлено 12 июля в 13:16
Политика

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Немедленного снятия блокады с Крыма и Донбасса намерен потребовать от президента Украина Владимира Зеленского депутат Верховной рады Евгений Мураев.
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Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Реала" Жозе Моуринью признался, что ждет возвращения к работе.
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Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Пушков отреагировал на возможные санкции США против Турции из-за С-400

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Управлением УМВД по Хабаровску проводит служебную проверку в отношении сотрудника, совершившего на пешеходном переходе наезд на троих пешеходов, один из которых от травм умер, сообщается в релизе пресс-службы регионального УМВД.
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