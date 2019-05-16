Музыка

Кончита Вурст оценила песню Лазарева ScreamRT на русском 12:43

Ранее певица Юлия Самойлова в беседе с ФАН прокомментировала выступление Лазарева в полуфинале Евровидения. В свою очередь, компания Google составила рейтинг возможных финалистов конкурса.
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Кончита Вурст высказалась о Лазареве в преддверии «Евровидения»

Lenta.ru13:15

Кончита Вурст пожелала Лазареву удачи на «Евровидении» с его «драмой»

Московский Комсомолец12:55

Кончита обратилась к россиянам перед «Евровидением»

Газета.Ru12:23

Кончита Вурст обратилась к россиянам перед Евровидением

News.ru12:45

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

RT на русском12:43

Кончита Вурст поболела за Россию на «Евровидении-2019»

Взгляд.ру12:55

Кончита Вурст похвалила песню Сергея Лазарева

РЕН ТВ13:40
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Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

Обновлено в 10:54
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Ярослав Мудрый внес существенный вклад "в консолидацию стран Европы".
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Верхней Пышме на 12-летнего мальчика рухнула бетонная плита забора

Сегодня, 18 мая, в Верхней Пышме на улице Машиностроителей на 12-летнего мальчика упала бетонная плита забора.
Обновлено в 12:42
Общество

Беглова наградили «за чистоту помыслов и благородство дел»

Обновлено в 09:58
Религия

РПЦ прокомментировала протесты из-за стройки храма в Екатеринбурге

Русская православная церковь (РПЦ) выразила сожаление из-за последовавшего после протестов насилия на стройке Екатерининского собора в Екатеринбурге.
Обновлено в 11:05
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»

Опытный образец авиационной управляемой ракеты нового поколения "Монолит" появится через два-три года, заявил РИА Новости заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин на выставке MILEX-2019.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Три вокзала в Москве проверяют после сообщения об угрозе взрыва

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах, они оба работают штатно", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 12:51
Футбол

Симеоне: горжусь игроками, которые покидают «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне сказал, что уважает игроков, которые покинут клуб в это трансферное окно.
Обновлено в 13:08
Происшествия

Авиарейс из Петербурга в Анталью задержали из-за анонимного сообщения

Пассажиров рейса Санкт-Петербург - Анталья авиакомпании "Россия" вернули обратно в здание аэропорта "Пулково" после анонимного сообщения, которое поступило в контакт-центр перевозчика, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе компании.
Обновлено в 11:32
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Политика

Зеленский пообещал создать «неудобства» для Верховной рады

Обновлено в 11:48
Политика

Американские СМИ раскрыли «настоящую» цену Су-57

Журналисты американского издания The Drive назвали «настоящий» ценник российских истребителей пятого поколения Су-57.
Обновлено в 10:01
Музыка

Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров

Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49
Экономика

Илон Маск будет лично проверять траты сотрудников Tesla

Корпоративные траты сотрудников Tesla будут проверяться лично главой компании Илоном Маском и ее новым финансовым директором Заком Киркхорном.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ

Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В ХМАО перевернулась лодка с тремя рыбаками

Лодка с тремя мужчинами перевернулась в протоке реки Обь в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Обновлено в 13:04
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов

Компания Google составила собственный рейтинг десяти финалистов международного музыкального конкурса "Евровидение" на основе популярных запросов пользователей поисковой системы, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено вчера в 11:57
Политика

Вице-канцлер Австрии ушел в отставку из-за скандала с россиянкой

Политический кризис в Австрии начался после того, как немецкие издания Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, на которой Штрахе на испанской Ибице ведет переговоры с некой россиянкой, которая представляется племянницей российского олигарха и называет себя Аленой Макаровой.
Обновлено в 06:48
Общество

Студент из Екатеринбурга сообщил об отчислении из вуза за участие в протестах против строительства храма

Савельев рассказал, что в беседе с ним заместитель декана его вуза Юрий Могильников признал, что решение об отчислении принято из-за участия в акциях протеста в сквере в центре Екатеринбурга, - сообщает портал TJournal.
Обновлено в 13:38
Политика

Порошенко уволил Гайдар, 13 советников и пресс-секретаря

Президент Украины Петр Порошенко своим указом от 17 мая отправил в отставку 14 своих советников, а также своего представителя в Верховной Раде, пресс-секретаря и первого помощника Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины.
Обновлено в 02:23
Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
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Защитники Храма-на-Драме в Екатеринбурге вышли на молебен

В Екатеринбурге 18 мая защитники строительства Храма-на-Драме на месте Театрального сквера пришли на православный молебен, пишет портал Е1.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

Обновлено в 10:36
Происшествия

Сожителя оставившей ребенка в московской поликлинике женщины задержали

Обновлено в 11:20
Кино

Альмодовар рассказал о своем новом фильме «Боль и слава»

Обновлено в 10:59
Музыка

Жюри Белоруссии отстранили от участия в «Евровидении»

Членов жюри Евровидения от Белоруссии отстранили за нарушение правил.
Обновлено в 13:33
Хоккей

Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

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Ученые признали работу причиной быстрого старения

Обновлено 16 мая в 07:15
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Австрийский певец
Австрийский поп-певец и дрэг-квин. Победитель конкурса песни Евровидение-2014 в Копенгагене. Образ «женщины с бородой» был создан Нойвиртом в 2011 году. С помощью него певец стремится дать людям повод задуматься о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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