Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем нарядеНародные новости 16 мая в 15:44

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Эксцентричная Кончита Вурст снова поразила Евровидение своим нарядом

ФАН21:42

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

RT на русском12:43

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

РБК15:00

Кончита Вурст высказалась о Лазареве в преддверии «Евровидения»

Lenta.ru13:15

Кончита Вурст пожелала Лазареву удачи на «Евровидении» с его «драмой»

Московский Комсомолец12:55

Кончита Вурст обратилась к россиянам перед Евровидением

News.ru12:45

Кончита Вурст выступила на «Евровидении - 2019» в скандальном наряде

Газета.Ru21:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:01, Ашберн
Политика

Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Музыка

Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов

Обновлено в 20:38
Здоровье

В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ

В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес

В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год

18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Футбол

Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»

В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали

Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия

Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео

Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Спорт

Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел

Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Обновлено в 19:13
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100

Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес

Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати

По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Авто

На продажу выставлен уникальный пикап РАФ

Обновлено в 17:49
Происшествия

При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек

Обновлено в 14:40
Наука

Приложение для бросающих курить изменило активность мозга

Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено вчера в 10:19
Музыка

Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»

Обновлено 16 мая в 23:31
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено в 14:53
Политика

Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации»

Накануне Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».
Обновлено в 09:24
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Экономика

Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Авто

Для Hyundai i30 N разработали дизайнерские «катки»

Возьмем хотя бы Hyundai i30 N: феноменально успешный хот-хэтч покусился на "лавры" самого VW Golf R. Не могли упустить из виду корейский бренд и тюнинг-мастерские.
Обновлено в 07:58
Общество

В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции

В Екатеринбурге завершилась встреча между защитниками сквера у театра Драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины, и мэром города Александром Высокинским.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»

Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено в 22:09
Хоккей

Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести

Латвия всегда была крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация.
Обновлено в 09:09
Общество

Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде

Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня.
Обновлено в 22:25
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Обновлено в 22:22
Политика

В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кончита Вурст
Австрийский певец
Австрийский поп-певец и дрэг-квин. Победитель конкурса песни Евровидение-2014 в Копенгагене. Образ «женщины с бородой» был создан Нойвиртом в 2011 году. С помощью него певец стремится дать людям повод задуматься о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное