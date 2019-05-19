Музыка
Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем нарядеНародные новости 16 мая в 15:44
Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
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Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Музыка
Победителем Евровидения-2019 стал представитель Нидерландов
Обновлено в 20:38
Здоровье
В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ
В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:38
Шоу-бизнес
В Виндзоре прошла третья королевская свадьба за год
18 мая в семье Виндзоров состоялась свадьба — спустя почти год после церемонии бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл вышла замуж леди Габриэлла Виндзор.
Обновлено в 14:29
Футбол
Владелец «Монако» Рыболовлев поздравил игроков с победой над «Амьеном»
В матче 37-го тура чемпионата Франции "Монако" дома победил "Амьен" (2:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 21:01
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Спорт
Хореограф Загитовой: отвечу один раз — интервью с Медведевой не видел
Хореограф группы тренера Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз опроверг мнение, что музыка для нового показательного номера Алины Загитовой — композиция Билли Айлиш Bad guy — была выбрана после интервью воспитанницы той же команды Евгении Медведевой, которая теперь тренируется в Канаде.
Обновлено в 18:08
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено в 19:13
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях пилота и экипажа SSJ-100
Росавиация представила документ о действиях командира и экипажа самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого находится копия текста.
Обновлено вчера в 12:35
Шоу-бизнес
Имя Егора Крида за 250 миллионов продал Тимати
По данным StarHit исполнителю помог Борис Ротенберг. Бизнесмен выкупил права на псевдоним за 250 млн рублей.
Обновлено в 05:56
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
Обновлено в 17:49
Происшествия
При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек
Обновлено в 14:40
Наука
Приложение для бросающих курить изменило активность мозга
Американские ученые разработали приложение для избавления от табачной зависимости, основанное на практиках осознанности, и выяснили, что его использование уменьшает активность задней поясной коры в ответ на стимулы, которые связаны с курением.
Обновлено вчера в 10:19
Музыка
Сергей Лазарев выступит в финале «Евровидения»
Обновлено 16 мая в 23:31
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено в 14:53
Политика
Татары попросили Зеленского не освобождать их «от оккупации»
Накануне Владимир Зеленский заявил, что хочет «освободить родину крымских татар от оккупации и репрессий со стороны России».
Обновлено в 09:24
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Экономика
Минтруд поменяет правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Министерство труда и социальной защиты предложило новые правила расчета величины прожиточного минимума пенсионера в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 05:57
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Авто
Для Hyundai i30 N разработали дизайнерские «катки»
Возьмем хотя бы Hyundai i30 N: феноменально успешный хот-хэтч покусился на "лавры" самого VW Golf R. Не могли упустить из виду корейский бренд и тюнинг-мастерские.
Обновлено в 07:58
Общество
В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции
В Екатеринбурге завершилась встреча между защитниками сквера у театра Драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины, и мэром города Александром Высокинским.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
На вооружение российской армии поступила первая бригада «Торнадо-С»
Российская армия получила на вооружение первую бригаду реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С».
Обновлено в 22:09
Хоккей
Ковальчук: у Латвии была тройная мотивация, они пытались нас вывести
Латвия всегда была крепкой командой. Тем более играть против нас для них тройная мотивация.
Обновлено в 09:09
Общество
Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде
Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня.
Обновлено в 22:25
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Обновлено в 22:22
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00