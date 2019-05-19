Музыка
Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем нарядеНародные новости 16 мая в 15:44
Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
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Кончита Вурст пожелала Лазареву удачи на «Евровидении» с его «драмой»
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