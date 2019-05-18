Музыка
Кончита Вурст оценила песню ЛазареваНародные новости 14:20
Nation News сообщало о том, что песня Лазарева с "Евровидения" вошла в чарты 11 стран.
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Происшествия
Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными
Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Культура
Британец купил подлинник Пикассо за $293
Эксперты признали приобретенную на гаражной распродаже за $293 картину-стилизацию подлинником Пабло Пикассо, передает Sky News.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия санкций с России
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что изменения в вопросе снятия антироссийских санкций стоит ожидать после того, как его партия "Лига" станет правящей в Европе, тема снятия ограничений против РФ "объединяет всех порядочных людей".
Обновлено в 14:38
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов
Гендиректор Redmi в социальной сети Weibo сообщил, что выдвижная камера Redmi K20 способна выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия.
Обновлено в 12:02
Музыка
Участники «Евровидения» в Тель-Авиве сразятся за первое место
Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», который стартует в субботу вечером 18 мая в Тель-Авиве, определит имя победителя из представителей 26 стран.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол
Агент Денисова опроверг слухи о переходе игрока в «Сочи»
Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец дал комментарий по поводу информации о том, что футболист перейдет в "Сочи", передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 14:44
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей
В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Футбол
Олег Кононов: «„Крылья“ в концовке действовали агрессивно»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итог матча, в котором его команда в Самаре победила "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:13
Экономика
Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%
Тройка лидеров - Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%.
Обновлено вчера в 04:17
Общество
Познер предрек трагический конец человечества
Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Хоккей
Богдан Киселевич не останется в НХЛ и подпишет контракт с ЦСКА
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич продолжит карьеру в составе ЦСКА.
Обновлено в 13:27
Политика
Стало известно, кто от США приедет на инаугурацию Зеленского
Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Ранее стало известно, приедет ли Дональд Трамп на инаугурацию Зеленского.
Обновлено в 14:04
Политика
Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна
Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В аварии с автобусом в Петербурге пострадали 10 человек
Десять пассажиров автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести в результате технической неисправности транспортного средства в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Елизавета II пришла на свадьбу двоюродной племянницы
Королева Великобритании Елизавета II пришла на свадьбу своей двоюродной племянницы – дочери принца Майкла Кентского леди Габриэллы Виндзор.
Обновлено в 10:40
Политика
Зеленский намерен распустить Верховную Раду
Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме
Обновлено в 13:28
Происшествия
Самолет Utair не смог вылететь из Сургута
В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Общество
Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище
Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика
Володин предположил начало деменции у Зеленского
В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Общество
На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17