Музыка

Кончита Вурст оценила песню ЛазареваНародные новости 14:20

Nation News сообщало о том, что песня Лазарева с "Евровидения" вошла в чарты 11 стран.
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Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

РБК15:00

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

ФАН13:55

Кончита обратилась к россиянам перед «Евровидением»

Газета.Ru12:23

Кончита Вурст пожелала Лазареву удачи на «Евровидении» с его «драмой»

Московский Комсомолец12:55

Кончита Вурст обратилась к россиянам перед Евровидением

News.ru12:45

Кончита Вурст оценила песню Лазарева Scream

RT на русском12:43

Кончита Вурст высказалась о Лазареве в преддверии «Евровидения»

Lenta.ru13:15
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Происшествия

Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными

Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Культура

Британец купил подлинник Пикассо за $293

Эксперты признали приобретенную на гаражной распродаже за $293 картину-стилизацию подлинником Пабло Пикассо, передает Sky News.
Обновлено вчера в 21:31
Политика

Маттео Сальвини заявил о необходимости снятия санкций с России

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил РИА Новости, что изменения в вопросе снятия антироссийских санкций стоит ожидать после того, как его партия "Лига" станет правящей в Европе, тема снятия ограничений против РФ "объединяет всех порядочных людей".
Обновлено в 14:38
Политика

Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о намерении провести в стране досрочные выборы в связи со скандалом вокруг ушедшего в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 14:11
Гаджеты

Выдвижная камера смартфона Redmi K20 выдержит 300 000 циклов

Гендиректор Redmi в социальной сети Weibo сообщил, что выдвижная камера Redmi K20 способна выдержать более 300 тысяч циклов открытия и закрытия.
Обновлено в 12:02
Музыка

Участники «Евровидения» в Тель-Авиве сразятся за первое место

Финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019», который стартует в субботу вечером 18 мая в Тель-Авиве, определит имя победителя из представителей 26 стран.
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Футбол

Агент Денисова опроверг слухи о переходе игрока в «Сочи»

Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец дал комментарий по поводу информации о том, что футболист перейдет в "Сочи", передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 14:44
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 млрд рублей

В результате обысков более 12 млрд рублей изъяли у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина и его бывших коллег Дмитрия Фролова и Андрея Васильева.
Обновлено вчера в 17:54
Общество

«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети

Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено в 14:42
Общество

Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Футбол

Олег Кононов: «„Крылья“ в концовке действовали агрессивно»

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов подвел итог матча, в котором его команда в Самаре победила "Крылья Советов" со счетом 2:1.
Обновлено в 14:13
Экономика

Доля безналичных платежей в России выросла до 49,4%

Тройка лидеров - Мурманская область, Карелия и Коми, где доля безналичных платежей составила порядка 58%.
Обновлено вчера в 04:17
Общество

Познер предрек трагический конец человечества

Как отметил Познер, изменение климата, загрязнение воздуха и другие вызовы современности, с которыми сталкивается человечество, приведут к трагедии.
Обновлено в 10:21
Политика

Кличко рассказал о вкладе Ярослава Мудрого «в консолидацию Европы»

Обновлено в 13:32
Хоккей

Богдан Киселевич не останется в НХЛ и подпишет контракт с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Виннипег Джетс» Богдан Киселевич продолжит карьеру в составе ЦСКА.
Обновлено в 13:27
Политика

Стало известно, кто от США приедет на инаугурацию Зеленского

Инаугурация Зеленского назначена на 20 мая. Ранее стало известно, приедет ли Дональд Трамп на инаугурацию Зеленского.
Обновлено в 14:04
Политика

Суд освободил экс-президента Армении Роберта Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана на судебном заседании принял решение освободить из-под ареста экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В аварии с автобусом в Петербурге пострадали 10 человек

Десять пассажиров автобуса получили травмы легкой и средней степени тяжести в результате технической неисправности транспортного средства в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес

Елизавета II пришла на свадьбу двоюродной племянницы

Королева Великобритании Елизавета II пришла на свадьбу своей двоюродной племянницы – дочери принца Майкла Кентского леди Габриэллы Виндзор.
Обновлено в 10:40
Политика

Зеленский намерен распустить Верховную Раду

Избранный президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия

В Саратове возбудили дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

Обновлено в 07:24
Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Обновлено в 10:14
Происшествия

Забор из бетонных плит раздавил мальчика в Верхней Пышме

Обновлено в 13:28
Происшествия

Самолет Utair не смог вылететь из Сургута

В аэропорту Сургута 18 мая на несколько часов был отложен вылет лайнера Boeing 737-500 компании Utair.
Обновлено в 10:36
Общество

Прах Сергея Доренко захоронили на Троекуровском кладбище

Прах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко 18 мая захоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
Обновлено в 07:00
Политика

Володин предположил начало деменции у Зеленского

В ответ на заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма Украине спикер Госдумы Вячеслав Володин предположил, что у избранного президента республики началась деменция.
Обновлено в 06:58
Общество

На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17
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Австрийский певец
Австрийский поп-певец и дрэг-квин. Победитель конкурса песни Евровидение-2014 в Копенгагене. Образ «женщины с бородой» был создан Нойвиртом в 2011 году. С помощью него певец стремится дать людям повод задуматься о природе инаковости, ксенофобии и о толерантности.
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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