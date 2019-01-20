Шоу-бизнес
Кончаловский и Высоцкая обвенчались в ПсковеИзвестия 07:09
Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая обвенчались в Пскове, церемония состоялась 20 января в Троицком соборе. По данным агентства «Интерфакс», обряд провел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
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с чего всё началось
Обряд венчания совершает митрополит Псковский и Порховский Тихон. На венчании присутствует узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Андрея Кончаловского - режиссер Никита Михалков.Псковская Лента Новостей05:02
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Режиссер Андрей Кончаловский и актриса Юлия Высоцкая венчаются в Пскове. ФОТО
Псковская Лента Новостей05:02
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