Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения ОсинаИзвестия 12:51

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Андрей Разин
Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.
— Андрей Разин, российский политикМосковский Комсомолец 14:11

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В «Ритуале» объяснили причину возгорания на могиле певца Осина

РБК16:42

На могиле Евгения Осина из-за забытой свечи произошло возгорание

ТАСС13:51

Вандалы сожгли крест на могиле Евгения Осина

StarHit.ru12:30

Названа причина возгорания на могиле Евгения Осина

ТК Звезда14:40

Могилу певца Е.Осина с утра 23 апреля начнут приводить в порядок после возгорания

Агентство Москва13:49

Сожгли крест и сломали ограду: оскверненную могилу Евгения Осина сняли на видео

РЕН ТВ10:51

Вдова Осина считает, что его могилу могла осквернить приемная дочь

РИА Новости14:46
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Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика

Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко

Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:12
Политика

Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине

Обновлено в 13:34
Происшествия

Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Происшествия

В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6

Обновлено в 00:00
Футбол

Верратти травмировался и во вторник пройдет осмотр

Во вторник футболист пройдет углубленное обследование, чтобы определить степень серьезности травмы и срок отсутствия.
Обновлено в 15:34
Наука

Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Гаджеты

Названы распространенные ошибки, которые выведут смартфон из строя

Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
Обновлено вчера в 18:08
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Политика

Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье

Обновлено в 09:54
Экономика

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Транспорт

В РЖД рассказали о преимуществах новых купе

Обновлено в 20:45
Политика

В штабе Зеленского резко ответили на поздравление Януковича

Обновлено в 07:08
Общество

В столовой новосибирской школы сделали шведский стол

В гимназии «Горностай» в новосибирском Академгородке организовали питание в столовой по системе «шведский стол» — школьники сами выбирают себе блюда.
Обновлено в 20:29
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 14:30
Авто

Из концепта Aiways U7 Ion получится электрический кроссвэн

Обновлено в 09:25
Общество

Минтруд сократит срок извещения работника об изменении договора

Сообщается, что в планы входит ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о грядущих изменениях, которые определены сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обновлено в 19:11
Хоккей

Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ

В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Игры

Фрост стала последним бойцом основного ростера Mortal Kombat 11

Обновлено в 16:29
Религия

Омичи в эфире 12 канала узнают всё о Страстной седмице

Свои вопросы вы можете задать по телефону 8-800-700-70-12.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Юмор на грани фола: Витас публично обвинил Гарика Харламова в пошлости

Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес

Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище

Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована Любовь Успенская

Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Москве украли картину Левитана стоимостью два миллиона рублей

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие

Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта

В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие

Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28
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Евгений Осин
Певец
Советский и российский певец, музыкант, автор песен. Известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Один из бывших вокалистов группы «Браво». Наиболее известные песни в исполнении Евгения Осина: «Добрый вечер, Москва!», «Плачет девушка в автомате», «Студентка-практикантка», «Восьмое марта», «Таня + Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Мальчишка», «Не верю», «Ялта» и другие.
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