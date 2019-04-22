Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения ОсинаИзвестия 12:51
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.
— Андрей Разин, российский политикМосковский Комсомолец 14:11
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Могилу певца Е.Осина с утра 23 апреля начнут приводить в порядок после возгорания
Агентство Москва13:49
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Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Политика
Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко
Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:12
Политика
Усик язвительно прокомментировал итоги выборов на Украине
Обновлено в 13:34
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:14
Происшествия
Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Приморье произошло землетрясение магнитудой 4,6
Обновлено в 00:00
Футбол
Верратти травмировался и во вторник пройдет осмотр
Во вторник футболист пройдет углубленное обследование, чтобы определить степень серьезности травмы и срок отсутствия.
Обновлено в 15:34
Наука
Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.
Обновлено в 18:02
Гаджеты
Названы распространенные ошибки, которые выведут смартфон из строя
Эксперты назвали самые распространенные ошибки пользователей, допускаемые при использовании смартфона.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Политика
Президент Грузии осудила стычки в Панкисском ущелье
Обновлено в 09:54
Экономика
«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2
Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Транспорт
В РЖД рассказали о преимуществах новых купе
Обновлено в 20:45
Политика
В штабе Зеленского резко ответили на поздравление Януковича
Обновлено в 07:08
Общество
В столовой новосибирской школы сделали шведский стол
В гимназии «Горностай» в новосибирском Академгородке организовали питание в столовой по системе «шведский стол» — школьники сами выбирают себе блюда.
Обновлено в 20:29
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Авто
Из концепта Aiways U7 Ion получится электрический кроссвэн
Обновлено в 09:25
Общество
Минтруд сократит срок извещения работника об изменении договора
Сообщается, что в планы входит ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о грядущих изменениях, которые определены сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обновлено в 19:11
Хоккей
Овечкин занял 22-е место в истории по голам в плей-офф НХЛ
В шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги "Каролина Харрикейнз" дома играет "Вашингтон Кэпиталз", передает "Советский спорт".
Обновлено в 20:46
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Игры
Фрост стала последним бойцом основного ростера Mortal Kombat 11
Обновлено в 16:29
Религия
Омичи в эфире 12 канала узнают всё о Страстной седмице
Свои вопросы вы можете задать по телефону 8-800-700-70-12.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище
Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
Обновлено в 10:39
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Солист «Иванушек» Григорьев-Апполонов решил разъехаться с женой
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что намерен разъехаться с Марией.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Американские СМИ опубликовали «секретное» фото новейшего российского ударного вертолёта
В американских СМИ появилось «секретное» фото нового российского ударного вертолёта.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Армия Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара объявила о начале второй фазы наступления на Триполи, сообщает ливийский портал Al-Wasat со ссылкой на заявление официального представителя ЛНА Ахмеда аль-Мисмари.
Обновлено в 18:28