Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения ОсинаИзвестия 12:51

Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Экономика Вступили в силу новые правила для транспортного налога С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.

Политика Путин не смотрел дебаты Зеленского и Порошенко Президент РФ Владимир Путин в минувшую пятницу, 19 апреля, не смотрел в прямом эфире дебаты кандидатов на пост президента Украины - Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Происшествия Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Футбол Верратти травмировался и во вторник пройдет осмотр Во вторник футболист пройдет углубленное обследование, чтобы определить степень серьезности травмы и срок отсутствия.

Наука Абстрактная картинка сделала человека невидимым для видеонаблюдения Камеры видеонаблюдения смогли обмануть с помощью абстрактной картинки в руках человека.

Политика Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Экономика «Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2 Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.

Общество В столовой новосибирской школы сделали шведский стол В гимназии «Горностай» в новосибирском Академгородке организовали питание в столовой по системе «шведский стол» — школьники сами выбирают себе блюда.

Общество Минтруд сократит срок извещения работника об изменении договора Сообщается, что в планы входит ввести право работодателя сократить срок уведомления работника о грядущих изменениях, которые определены сторонами условий трудового договора, указанного в статье 74 Трудового кодекса, до одного месяца с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Шоу-бизнес Актрису Ирину Цывину похоронили на Троекуровском кладбище Заслуженную артистку России Ирину Цывину в понедельник, 22 апреля, похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

Политика Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Любовь Успенская Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.