Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения ОсинаИзвестия 12:51

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Андрей Разин
Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.
— Андрей Разин, российский политикМосковский Комсомолец 14:11

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В «Ритуале» объяснили причину возгорания на могиле певца Осина

РБК16:42

На могиле Евгения Осина из-за забытой свечи произошло возгорание

ТАСС13:51

Сожгли крест и сломали ограду: оскверненную могилу Евгения Осина сняли на видео

РЕН ТВ10:51

Названа причина возгорания на могиле Евгения Осина

ТК Звезда14:40

Могилу певца Е.Осина с утра 23 апреля начнут приводить в порядок после возгорания

Агентство Москва13:49

Вдова Осина считает, что его могилу могла осквернить приемная дочь

РИА Новости14:46

Вандалы сожгли крест на могиле Евгения Осина

StarHit.ru12:30
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Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Политика

Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите мировых благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты мировых благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Политика

Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Берлин

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сердечно поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:31
Экономика

Вступили в силу новые правила для транспортного налога

С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Экономика

Удобный и надёжный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги

При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.
Обновлено в 12:01
Общество

Совфед одобрил закон о праве кассиров в кинотеатрах требовать паспорт

Совет Федерации одобрил закон, который даёт, в частности, право кассирам и контролёрам в кинотеатрах спрашивать у посетителей паспорт.
Обновлено в 11:51
Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл на прошедших 21 апреля выборах главы государства, заявил о намерении в будущем снова стать президентом.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено в 16:44
Футбол

Александр Ташаев: «Не гнался за деньгами, когда переходил в „Спартак“»

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что не гнался за деньгами, когда переходил в этот клуб.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

Обновлено в 19:13
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес

Госпитализирована певица Любовь Успенская

Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина

Обновлено в 05:34
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 14:30
Транспорт

РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

Обновлено в 21:03
Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента РТ Фишман

Среди приглашенных были бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, известный IT-бизнесмен Дмитрий Еремеев, писатель Радмила Хакова и другие.
Обновлено в 07:06
Футбол

Верратти травмировался и во вторник пройдет осмотр

Во вторник футболист пройдет углубленное обследование, чтобы определить степень серьезности травмы и срок отсутствия.
Обновлено в 15:34
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

Обновлено в 06:34
Здоровье

Регистратура стала открытой

Регистратура теперь в прямом смысле станет открытой: за двумя столами, разделёнными перегородками, будут сидеть специалисты.
Обновлено в 17:24
Происшествия

Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР

Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Общество

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру

Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Авто

Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla

Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Общество

Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»

Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях

Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Общество

Опрос определил, сколько россиян чувствуют вину, уходя в отпуск

Онлайн-сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, что 6% жителей России чувствуют вину, когда отправляются в отпуск, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:57
Религия

У православных наступила Страстная неделя

По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
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Евгений Осин
Певец
Советский и российский певец, музыкант, автор песен. Известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Один из бывших вокалистов группы «Браво». Наиболее известные песни в исполнении Евгения Осина: «Добрый вечер, Москва!», «Плачет девушка в автомате», «Студентка-практикантка», «Восьмое марта», «Таня + Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Мальчишка», «Не верю», «Ялта» и другие.
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