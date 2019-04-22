Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения ОсинаИзвестия 12:51
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.
— Андрей Разин, российский политикМосковский Комсомолец 14:11
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Могилу певца Е.Осина с утра 23 апреля начнут приводить в порядок после возгорания
Агентство Москва13:49
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Политика
Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты мировых благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой и пригласила в Берлин
Канцлер ФРГ Ангела Меркель сердечно поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:31
Экономика
Вступили в силу новые правила для транспортного налога
С 15 апреля не нужно платить налог за: автомобили, находящиеся в розыске, транспорт, розыск которого прекращен, с месяца начала розыска до месяца возврата транспортного средства владельцу/ Будьте внимательны: факт угона автомобиля и его возврата нужно подтвердить документами.
Обновлено в 09:27
Экономика
Удобный и надёжный сервис для клиентов АТБ: авторизация через портал Госуслуги
При оформлении любого кредитного продукта клиенты получили возможность авторизоваться через сервис ЕСИА*.
Обновлено в 12:01
Общество
Совфед одобрил закон о праве кассиров в кинотеатрах требовать паспорт
Совет Федерации одобрил закон, который даёт, в частности, право кассирам и контролёрам в кинотеатрах спрашивать у посетителей паспорт.
Обновлено в 11:51
Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины
Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл на прошедших 21 апреля выборах главы государства, заявил о намерении в будущем снова стать президентом.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи
Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено в 16:44
Футбол
Александр Ташаев: «Не гнался за деньгами, когда переходил в „Спартак“»
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что не гнался за деньгами, когда переходил в этот клуб.
Обновлено в 17:46
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
Обновлено в 19:13
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено в 15:32
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина
Обновлено в 05:34
Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Обновлено в 14:30
Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента РТ Фишман
Среди приглашенных были бывший премьер-министр Татарстана Ильдар Халиков, известный IT-бизнесмен Дмитрий Еремеев, писатель Радмила Хакова и другие.
Обновлено в 07:06
Футбол
Верратти травмировался и во вторник пройдет осмотр
Во вторник футболист пройдет углубленное обследование, чтобы определить степень серьезности травмы и срок отсутствия.
Обновлено в 15:34
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Здоровье
Регистратура стала открытой
Регистратура теперь в прямом смысле станет открытой: за двумя столами, разделёнными перегородками, будут сидеть специалисты.
Обновлено в 17:24
Происшествия
Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР
Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Авто
Маск планирует запустить службу беспилотного такси Tesla
Основатель Tesla Илон Маск рассказал о планах американской компании на 2020 год по запуску службы беспилотного такси в США.
Обновлено в 21:30
Общество
Учителя просят не принуждать их к участию в акции «Бессмертный полк»
Представители саратовской мэрии обещали не принуждать учителей к участию в акции «Бессменный полк».
Обновлено в 09:32
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допрос по делу о хищениях
Украинская Генеральная прокуратура вызвала на допрос и для вручения подозрений бывшего главу администрации президента (АП) Украины Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-председателя республиканского Нацбанка Валерию Гонтареву.
Обновлено в 07:43
Общество
Опрос определил, сколько россиян чувствуют вину, уходя в отпуск
Онлайн-сервис по поиску работы Superjob провел опрос и выяснил, что 6% жителей России чувствуют вину, когда отправляются в отпуск, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 21:57
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23