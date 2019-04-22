Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения ОсинаИзвестия вчера в 12:51
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.
— Андрей Разин, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 14:11
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Могилу певца Е.Осина с утра 23 апреля начнут приводить в порядок после возгорания
Агентство Москвавчера в 13:49
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Политика
Стала известна биография будущей первой леди Украины
Обновлено 21 апреля в 22:08
Происшествия
В Екатеринбурге у строительного предприятия арестовали Lexus
В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало более 12 млн рублей по налогам, отчислениям в Пенсионный фонд, Невельскому Морскому Торговому порту, а также Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек
В результате терактов на Шри-Ланке в воскресенье погибли, по последним данным 310 человек.
Обновлено в 00:17
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Хоккей
Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой
В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Кино
Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз
Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники
Надо сказать, что выглядит Спирс не лучшим образом: очень уставшей и растерянной.
Обновлено в 00:13
Экономика
В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян
Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Кино
Первый трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым появился в Сети
Кинокомпания Central Partnership опубликовала на просторах видеохостинга YouTube трейлер фильма «Герой», главного героя в котором сыграл российский актер Александр Петров.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» в цифрах и интересных фактах
Обновлено вчера в 06:19
Экономика
Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб
В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Мать Меган Маркл прилетела в Лондон на роды дочери
Мать Меган Маркл Дория Рэгланд прилетела в Лондон на роды дочери, чтобы ее поддержать.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону
Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Здоровье
Жители Кузбасса привезли из Таиланда лихорадки Денге и чикунгунья
В Кемеровской области в 2019 году зарегистрированы два случая заболевания лихорадками Денге и чикунгунья, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:13
Общество
В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»
Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Эксперты признали военный флот Китая третьим в мире
Военно-морские силы Китая являются одними из самых мощных и технически оснащённых военных флотов мира.
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Амурский тигр и леопард впервые сфотографировались во Владивостоке
Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено вчера в 15:32
Общество
Роспотребнадзор разработал новый СанПиН по детскому питанию
Роспотребнадзор разработал новый проект СанПиН по организации питания детей, который впервые предусматривает возможность учета национальных и территориальных особенностей питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Назван новый способ избежать ранней смерти
Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:34
Экономика
Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу
Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Футбол
Григорян стал главным тренером «Тамбова»
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников
Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37