Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения ОсинаИзвестия вчера в 12:51

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
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Андрей Разин
Бывшая жена Жени Наталья завтра поедет на Троекуровское кладбище и в правоохранительные органы, напишет заявление о вандализме.
— Андрей Разин, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 14:11

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В «Ритуале» объяснили причину возгорания на могиле певца Осина

РБКвчера в 16:42

Сожгли крест и сломали ограду: оскверненную могилу Евгения Осина сняли на видео

РЕН ТВвчера в 10:51

Вдова Осина считает, что его могилу могла осквернить приемная дочь

РИА Новостивчера в 14:46

Названа причина возгорания на могиле Евгения Осина

ТК Звездавчера в 14:40

Могилу певца Е.Осина с утра 23 апреля начнут приводить в порядок после возгорания

Агентство Москвавчера в 13:49

На могиле Евгения Осина из-за забытой свечи произошло возгорание

ТАССвчера в 13:51

Вандалы сожгли крест на могиле Евгения Осина

StarHit.ruвчера в 12:30
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Политика

Стала известна биография будущей первой леди Украины

Обновлено 21 апреля в 22:08
Происшествия

В Екатеринбурге у строительного предприятия арестовали Lexus

В Екатеринбурге предприятие, занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, задолжало более 12 млн рублей по налогам, отчислениям в Пенсионный фонд, Невельскому Морскому Торговому порту, а также Заводу по производству деревообрабатывающего оборудования.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

В результате терактов на Шри-Ланке в воскресенье погибли, по последним данным 310 человек.
Обновлено в 00:17
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Хоккей

Овечкин прокомментировал спорный момент с незасчитанной шайбой

В шестом поединке серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" в родных стенах взяла верх над "Вашингтоном Кэпиталз" (5:2), передает "Советский спорт".
Обновлено в 00:47
Кино

Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз

Обновлено вчера в 13:27
Шоу-бизнес

Растолстевшая и уставшая: Бритни Спирс вышла из клиники

Надо сказать, что выглядит Спирс не лучшим образом: очень уставшей и растерянной.
Обновлено в 00:13
Экономика

В МЭР спрогнозировали рост реальных доходов россиян

Минэкономразвития (МЭР) проинформировало о том, что в этом году реальные доходы россиян должны вырасти на 1%, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 16:08
Кино

Первый трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым появился в Сети

Кинокомпания Central Partnership опубликовала на просторах видеохостинга YouTube трейлер фильма «Герой», главного героя в котором сыграл российский актер Александр Петров.
Обновлено вчера в 09:49
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» в цифрах и интересных фактах

Обновлено вчера в 06:19
Экономика

Счетная палата выявила бюджетные нарушения на 770 млрд руб

В предшествующий же год объем выявленных нарушений практически удвоился — с 965,8 млрд руб. в 2016 году до 1,87 трлн руб. в 2017-м.
Обновлено в 00:53
Авто

«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год

Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Энергетика

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Мать Меган Маркл прилетела в Лондон на роды дочери

Мать Меган Маркл Дория Рэгланд прилетела в Лондон на роды дочери, чтобы ее поддержать.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону

Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Здоровье

Жители Кузбасса привезли из Таиланда лихорадки Денге и чикунгунья

В Кемеровской области в 2019 году зарегистрированы два случая заболевания лихорадками Денге и чикунгунья, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Кузбассе пациент погиб в скорой помощи из-за ДТП с автомобилем

Обновлено в 00:36
Общество

В парке «Патриот» откроется мультимедийная галерея «Дорога памяти»

Минобороны предоставит возможность любому желающему прислать фотографии своих родственников - ветеранов Великой Отечественной войны для мультимедийной галереи "Дорога памяти", которая будет создана в подмосковном парке "Патриот".
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие

Эксперты признали военный флот Китая третьим в мире

Военно-морские силы Китая являются одними из самых мощных и технически оснащённых военных флотов мира.
Обновлено вчера в 23:34
Общество

Амурский тигр и леопард впервые сфотографировались во Владивостоке

Сотрудникам нацпарка "Земля леопарда" с помощью фотоловушек впервые удалось запечатлеть дальневосточного леопарда и амурского тигра на территории Владивостока.
Обновлено в 01:02
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено вчера в 15:32
Общество

Роспотребнадзор разработал новый СанПиН по детскому питанию

Роспотребнадзор разработал новый проект СанПиН по организации питания детей, который впервые предусматривает возможность учета национальных и территориальных особенностей питания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 01:06
Здоровье

Назван новый способ избежать ранней смерти

Специалисты американского колледжа кардиологов показали, что сидячий образ жизни повышает риск преждевременной смерти.
Обновлено в 00:34
Экономика

Аналитики зафиксировали рост желающих продать собственную дачу

Количество предложений по продаже дач за первый квартал выросло, по данным портала «Мир квартир», на 8,7%, спрос при этом снизился на 6,3%. Эта тенденция наблюдается уже не первый год, дачу становится все труднее продать, резюмирует гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.
Обновлено в 00:00
Футбол

Григорян стал главным тренером «Тамбова»

Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Суд вынес приговор четверым подросткам, убившим инвалида на Урале

Обновлено в 01:04
Происшествия

В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы

Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено вчера в 18:37
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Евгений Осин
Певец
Советский и российский певец, музыкант, автор песен. Известен оригинальным жанром исполнения, совмещающим так называемую дворовую романтическую музыку с эстрадными ритмами и рок-н-роллом. Один из бывших вокалистов группы «Браво». Наиболее известные песни в исполнении Евгения Осина: «Добрый вечер, Москва!», «Плачет девушка в автомате», «Студентка-практикантка», «Восьмое марта», «Таня + Володя», «Качка», «Портрет работы Пабло Пикассо», «Попутчица», «Мальчишка», «Не верю», «Ялта» и другие.
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