Общество

Концертное агентство из Германии подало в суд на ЛободуРБК 08:41

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери. Об этом РБК заявили в пресс-службе агентства. Исковое заявление направлено в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия города Дюссельдорф.
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Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

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украинская певица, ведущая, автор песен. Заслуженная артистка Украины. Солистка группы «ВИА Гра» в 2004 году.
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