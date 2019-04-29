Концертное агентство из Германии подало в суд на ЛободуРБК 08:41

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск к певице Светлане Лободе за причинение вреда деловой репутации и финансовые потери. Об этом РБК заявили в пресс-службе агентства. Исковое заявление направлено в немецкий суд федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия города Дюссельдорф.

Концертное агентство из Германии подало в суд на Лободу

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