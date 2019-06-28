Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давкиТАСС вчера в 17:00
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля в пятницу.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.РИА Новостивчера в 15:41
Подробнее о событии
Показать все источники
«В какие-то моменты становилось страшно от толпы»: екатеринбуржцы — о прошедшей «Ночи Музыки»
Екатеринбург Онлайн01:41
Во время «Ural music night - 2019» в Екатеринбурге зрители сорвали концерт Хаски и ЛСП
КП - Екатеринбургвчера в 15:22
Организаторы Ural Music Night объяснили, почему отменили выступление Хаски и ЛСП
Znak.comвчера в 16:04
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Общество
В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов
Обновлено в 00:22
Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика
Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Самолет врезался в жилой дом в США
Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина (США). Об этом 28 июня сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Трамп поделился впечатлением от встречи с Си Цзиньпином
Обновлено в 00:30
Происшествия
Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области
В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие
В Европе создадут первый в мире военный интернет
Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400
В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ
Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Общество
В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье
В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек
Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Политика
Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию
Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Авто
Кросс-купе Lada показали на рендерах
Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Футбол
Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу
Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес поставила жениху жесткий ультиматум
Обновлено в 00:00
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено 27 июня в 15:35
Политика
Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду
Обновлено вчера в 21:04
Интернет
Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
В Новокузнецке неизвестные украли киоск по продаже мороженого
В Новокузнецке представитель торговой организации обратился к полицейским.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50