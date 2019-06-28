Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.

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Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля в пятницу.

Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки

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