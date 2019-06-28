Музыка

Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давкиТАСС вчера в 17:00

Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фестиваля в пятницу.
Читать в источнике
с чего всё началось

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

Организаторы Международного музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге вынуждены были остановить концерт рэпера Хаски в пятницу из-за давки, сообщила РИА Новости пресс-атташе фестиваля Людмила Шегал.
РИА Новостивчера в 15:41

Подробнее о событии

«В какие-то моменты становилось страшно от толпы»: екатеринбуржцы — о прошедшей «Ночи Музыки»

Екатеринбург Онлайн01:41

В Екатеринбурге оборвали концерт рэпера Хаски из-за давки

URA.Ruвчера в 15:10

Концерт группы ЛСП в Екатеринбурге отменен из-за давки фанатов

РЕН ТВвчера в 17:05

Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки

ТАССвчера в 17:00

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

РИА Новостивчера в 15:41

Во время «Ural music night - 2019» в Екатеринбурге зрители сорвали концерт Хаски и ЛСП

КП - Екатеринбургвчера в 15:22

Организаторы Ural Music Night объяснили, почему отменили выступление Хаски и ЛСП

Znak.comвчера в 16:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Общество

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Общество

В зоне паводка в Иркутской области оказалось 3,7 тыс домов

Обновлено в 00:22
Происшествия

На Сергея Петрова завели уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия

Самолет врезался в жилой дом в США

Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина (США). Об этом 28 июня сообщает New York Post.
Обновлено вчера в 18:04
Политика

Трамп поделился впечатлением от встречи с Си Цзиньпином

Обновлено в 00:30
Происшествия

Дамбу прорвало на реке Ока в Иркутской области

В Иркутской области произошел прорыв дамбы на реке Ока в связи с обильными дождями и поводком.
Обновлено вчера в 23:39
Армия и оружие

В Европе создадут первый в мире военный интернет

Министры обороны Германии и Нидерландов подписали соглашение о создании первого в мире военного интернета.
Обновлено вчера в 23:04
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек в поставке Турции С-400

В процессе поставок зенитно-ракетных систем С-400 Анкаре нет какой-либо отсрочки, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено 27 июня в 10:10
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ

Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Общество

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Здоровье

В ДРК число погибших из-за вируса Эболы превысило 1550 человек

Число погибших из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго с июля прошлого года достигло 1553 человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Политика

Депутат Рады заявил, что Климкин позорит украинскую дипломатию

Глава МИД Украины Павел Климкин позорит государственную дипломатию, заявил депутат Верховной рады Николай Скорик в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:52
Общество

В России утвердили список запрещенных к содержанию животных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Авто

Кросс-купе Lada показали на рендерах

Сегодня среди «гражданских» моделей российской марки дороже всего оценивается кросс-седан LADA Vesta Cross – от 793 900 рублей.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 08:13
Футбол

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Кубка Америки, обыграв Венесуэлу

Сборная Аргентины одержала победу над командой Венесуэлы в четвертьфинале Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 2:0.
Обновлено в 00:14
Шоу-бизнес

Дженнифер Лопес поставила жениху жесткий ультиматум

Обновлено в 00:00
Политика

Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено 27 июня в 15:35
Политика

Саакашвили заявил о допуске своей партии на выборы в Раду

Обновлено вчера в 21:04
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено вчера в 10:58
Происшествия

В Новокузнецке неизвестные украли киоск по продаже мороженого

В Новокузнецке представитель торговой организации обратился к полицейским.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено вчера в 14:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное