Общество

Концерт рэпера Элджея отменен после угроз убийством
Lenta.ru
01:29

Концерт хип-хоп-исполнителя Элджея в Якутске был отменен после того, как рэперу пригрозили расправой в случае попытки выступить в городе. Об этом сообщается на странице музыканта в Instagram во вторник, 27 ноября.
Lenta.ru01:29

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В Якутске внезапно отменили концерт популярного рэпера Элджея

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Элджей, испугавшись угроз, отменил концерт в Якутске

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Алексей Узенюк
Российский исполнитель
российский хип-хоп-исполнитель.
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