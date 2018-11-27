Концерт хип-хоп-исполнителя Элджея в Якутске был отменен после того, как рэперу пригрозили расправой в случае попытки выступить в городе. Об этом сообщается на странице музыканта в Instagram во вторник, 27 ноября.

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