Общество
Концерт рэпера Элджея, запланированный в Якутске на 28 ноября, отменен из-за угрозы срыва выступления, сообщил ТАСС во вторник представитель организаторов выступления.
ТАССвчера в 21:45
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Транспорт
Минтранс рекомендовал регионам использовать желтую разметку на дорогах
Обновлено в 05:04
Общество
Как король Малайзии женился на победительнице конкурса «Мисс Москва»
Король Малайзии Мухаммад V женился на победительнице конкурса "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной.
Обновлено в 05:05
Общество
Опрос: большинство россиян одобряют идею о продаже алкоголя с 21 года
Идея об увеличении возраста для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года вызывает поддержку 78% россиян, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 05:04
Общество
Медведев утвердил стратегию развития санаторно-курортного комплекса
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее стратегию, которая направлена на повышение доступности санаторно-курортного лечения и на развитие лечебно-оздоровительных комплексов.
Обновлено в 04:46
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать хорошее вино
Обновлено в 05:05
Общество
Жители Москвы 14 и 22 декабря смогут увидеть звездопады
Обновлено в 04:34
Погода
Сильный шторм обрушится на Черное и Азовское моря
Экстренное предупреждение объявлено в Крыму в связи с ухудшением погодных условий, в северной и северо-восточной части Черного моря, Каркинитском заливе, западной части Азовского моря и Керченском проливе ожидается сильный шторм, сообщает крымское управление МЧС РФ.
Обновлено в 04:51
Общество
ЦБ выпустил килограммовую серебряную монету
Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету весом 1 кг, которая посвящается участникам финального этапа общероссийского голосования по выбору символов для банкнот номиналами 200 рублей и 2000 рублей.
Обновлено в 04:47
Транспорт
Конкурс на «аэроэкспресс» до «Пулково» вновь продлят
Сроки проведения конкурса на концессию по созданию и использованию железнодорожной линии до петербургского аэропорта «Пулково» могут быть продлены еще на два месяца.
Обновлено в 05:00
Общество
Медведи Московского зоопарка впали в спячку
Обитатели Московского зоопарка - бурый и два гималайских медведя - впали в спячку.
Обновлено в 04:35
Общество
Минтруд рассказал о снижении числа травм и смертности на производстве
Министерство труда РФ отмечает положительную динамику снижения травмированных и погибших на производстве, за десять лет число таких случаев снизилось более чем в два раза, заявил заместитель директора департамента условий и охраны труда министерства Альберт Сакаев на пресс-конференции, посвященной совершенствованию законодательства в области охраны труда в РФ.
Обновлено в 04:54
Общество
Более 500 елей установят на новогодних площадках Москвы
Обновлено в 04:52
Общество
Беглов договорился с Мединским о конкурсе на памятник Даниилу Гранину
Как сообщили 27 ноября в пресс-службе Смольного, об этом временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов договорился в Москве с министром культуры России Владимиром Мединским и президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным, возглавляющим оргкомитет по празднованию 100-летия со дня рождения Гранина, которое будет отмечаться в 2019 году.
Обновлено в 05:04
Общество
В Москве построят детский сад со стеклянной башней с часами
Детский сад со стеклянной башней с часами построят на юге Москвы на территории жилого комплекса «ЗИЛАРТ».
Обновлено в 04:49
Общество
Сергей Шнуров написал стихотворение о Тюмени
Музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал после сообщений о том, что Тюмень заняла первое место среди городов с самым высоким качеством жизни, стих об областной столице.
Обновлено в 05:05