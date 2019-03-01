Концерт «Ленинграда» на «Ростов Арене» может быть отмененБлокнот Ростов-на-Дону вчера в 10:12

Губернатор Ростовской области Василий Голубев задумался об отмене концерта группировки «Ленинград» на стадионе «Ростов Арена».

Концерт «Ленинграда» на «Ростов Арене» может быть отменен

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